TOKİ indirim kampanyası son durum
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOKİ indirim kampanyasıyla ilgili müjde verdi. Peki, TOKİ indirim kampanyası kimler için geçerli? TOKİ kime ne kadar indirim yapılacak?
TOKİ’den ev ya da konut alan ve ödemelerini erken bitirip tapusunu almak isteyenlere yönelik kampanya başlatıldı.
TOKİ indirim kampanyası son durum
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilere değerlendirmede bulundu, sorularını yanıtladı.
TOKİ indirim kampanyasına ilişkin detayları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tamamını kapatamayacaklar borcun yüzde 25’inden az olmamak şartıyla, yapabildikleri kadar ödemeye yüzde 25 indirim alabilecek. Geri ödeme taksitleri 2021 Haziran sonuna kadar başlamış konut ve iş yeri alıcıları faydalanabilecek, 19 Ekim'e kadar sürecek” dedi.
İlk Evim İlk İşyerim Projesine başvurular 5 milyona yaklaştı
İlk Evim İlk İşyerim Projesine başvuruların 5 milyona yaklaştığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gençlerimiz projeyi ciddi manada sahiplendi. Gösterilen teveccüh devlete güveninin işareti." dedi.