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Konut Projeleri TOKİ indirim kampanyası 2024 ne zaman? TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası tarihi...
Konut Projeleri

TOKİ indirim kampanyası 2024 ne zaman? TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası tarihi...

Yeniakit Publisher
2024-05-15 11:11:00 -
TOKİ indirim kampanyası 2024 ne zaman? TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası tarihi...

Gözler Toplu Konut İdaresi (TOKİ) kampanyası hakkında haberlere çevrildi. Her yıl yüzde 25 oranında indirim kampanyası düzenleyen TOKİ'nin 2024 yılı tarihi araştırılıyor. Borcun tamamını kapatamayacak olanlar için bakiyenin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla, yapabildikleri kadar ödemeye yüzde 25 indirim mümkün kılınabiliyor.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) indirim kampanyası hakkında gelişmeler yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz yıl içerisinde yüzde 25 indirim yapan Toplu Konut İdaresi, borcunu peşin ödemek isteyenlere vatandaşların kampanyadan faydalanma olanağı sunmuştu. 2024 yılı için de TOKİ indirim kampanyası bekleyişi devam ediyor. Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarının, daha önce TOKİ'den ev veya iş yeri almış olmaları ve taksit ödemelerini düzenli olarak gerçekleştirmiş olmaları gerekmektedir.

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI 2024 NE ZAMAN?

TOKİ'nin 2024 yılı için planlanan %25 indirim kampanyası hakkında henüz kesin bir başlangıç tarihi açıklanmadı. Geçtiğimiz sene eylül ayında başlayan yüzde 25 indirim kampanyası 19 Ekim'de son bulmuştu. Ancak, TOKİ'nin önceki yıllarda düzenlediği kampanyalar gibi, bu yılki kampanyanın da benzer bir zaman diliminde, muhtemelen eylül ayı civarında başlaması bekleniyor​.

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI ŞARTLARI NELER?

2023 yılı Eylül ayında başlatılan indirim kampanyasında başvuru şartları şöyleydi: Kampanyadan faydalanabilmek için konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla öncelikle borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerini yapmış olması gerekiyor. Geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcu bulunmaması gerekiyor.

Kampanyadan geri ödeme taksitleri en geç 2022 yılı haziran ayı sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yerleri alıcıları yararlanabiliyordu. Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan konut ve iş yeri alıcıları indirim kampanyasından yararlanamadı. Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabileceklerdi.

 
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