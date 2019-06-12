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TOKİ Hatay Altınözü konutları kura sonuçları listesi

TOKİ Hatay Altınözü’nde inşaa edileek olan 322 konutun hak sahipleri gerçekleştirilen kura sonucu belirlendi. İşte TOKİ Hatay Altınözü 2+1 nitelikli 177 adet, brüt 85 metrekare 3+1 konutları kura sonuçları listesi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 13:37
TOKİ Hatay Altınözü konutları kura sonuçları listesi

TOKİ Hatay Altınözü’nde inşaa edileek olan 322 konutun hak sahipleri gerçekleştirilen kura sonucu belirlendi. İşte TOKİ Hatay Altınözü 2+1 nitelikli 177 adet, brüt 85 metrekare 3+1 konutları kura sonuçları listesi.

Hatay Altınözü Toki başvuru 2019 detayları şu şekilde; Toki tarafından yeni başlatılan Toki 50 bin konut Hatay projeleri arasında yer alan Toki Hatay Altınözü başvuru 2019 detayları belli oldu. 2+1 ve 3+1 konutların inşa edileceği Hatay Altınözü toki başvuruları ne zaman sorusunun yanıtı şu şekilde; Başvurular 6 Mart ile 19 Nisan arasında T. Halk Bankası A.Ş.’nin Hatay İlinde bulunan yetkili Şubeleri aracılığı ile kabul edilmişti.. Talep toplanan dairelerin detayları ise şu şekilde;  2+1 nitelikli 177 adet, brüt 85 metrekare 3+1 nitelikli 206 adet, brüt 125 metrekare. TOKİ Hatay Altınözü kura sonuçları için tıklayınız 

 

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 13:37
  1. TOKİ Hatay Altınözü konutları kura sonuçları listesi

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