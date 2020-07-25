TOKİ güvence verdi, E-5 cezbetti

Mehmet Canıtatlı

500’e yakın yatırımcının ilgi gösterdiği açık arttırmada, satışa sunulan dükkânların yüzde 70’i 235 milyon liralık ciroyla sahiplerini buldu. Banka, eczane, kafe, kuyumcu gibi birçok sektörün yer alacağı Açık Çarşı dükkânlarında minimum 470 bin liradan başlayan fiyatlandırma üç saat sürdü ve değerlerde ortalama yüzde 17 artış sağlandı.

Alanın kazandığı açık arttırma

Alıcıların kazançlı bir yatırıma imza attıklarını belirten TORKAM İnşaat İcra Kurulu Başkanı Mahmut Dereli, “Nisan 2019 tarihinde açık arttırması yapılan ve yatırımcısına ortalama yüzde 53 prim sağlayan transfer katındaki dükkanlarımızdaki başarı; E5 cadde ve metro dükkanlarına yatırımcılar tarafından gösterilen ilgi ile tescillenmiş oldu ki kısa sürede satıldı. Yeni sahiplerine hayırlı olsun. Şimdiden hayırlı kazançlar diliyorum” dedi. “TORKAM E5 Açık Çarşı dükkânlarına yatırım yapanlar çok kârlı çıkacak’’ diyen Dereli, ‘’Ayrıca, projemizin Millet Bahçesi projeleri kapsamında yakın bir dönemde dönüştürülecek Atatürk Havalimanı’nın tam karşısında yer alması büyük avantaj. TORKAM E5 projemiz yeni projeler için bize güzel bir örnek oldu. Yeni yatırımlarımızla ülkemize, milli gelirimize katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

Örnek proje olacak

3 kattan oluşan, yatay mimarisiyle yenilenen bölgenin gelişiminde örnek olarak konumlanacak TORKAM E5’in AVM bölümü, metro durağı ile bütünleşecek bir yapıda tasarlandı. Toplam inşaat alanı 127 bin metrekareye ulaşan projeyle bölgeye 234 rezidans daire, 117 ofis, 310 cadde dükkanı ve 896 araçlık otopark kazandırılacak. 1+1, 2+1 ve 3+1 rezidans dairelerin yer aldığı projede konut büyüklükleri 54 metrekare ile 124 metrekare, birleştirilebilme özelliğine sahip ofislerin büyüklükleri ise 78 metrekare ile 178 metrekare arasında değişiklik gösteriyor.

127 bin metrekare inşaat alanına sahip projede teslimlerin Nisan 2021’de yapılması planlanıyor.