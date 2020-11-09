TOKİ evleri fiyatları! TOKİ’den ev nasıl alınır? TOKİ konut başvurusu

TOKİ her yıl olduğu gibi yine indirim kampanyası ile vatandaşların yüzünü güldürüyor. TOKİ tarafından ikinci indirim kampanyası başlatıldı. TOKİ’den ev alanlar borçlarını ödeyip evin tapusunu hemen almak isteyenlerin beklediği indirim kampanyası 21 Ekim’de başladı.

TOKİ indirim kampanyasından yararlanma şartları neler?

TOKİ’nin yüzde 20 indirim kampanyasından kimlerin yararlanacağı merak edilirken, TOKİ indirim kampanyasından yararlanma şartlarını açıkladı. Bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 20 indirim kampanyasından faydalanabilecek.

TOKİ indirim kampanyası başvuruları ne zaman?

TOKİ indirim kampanyası ne zamana kadar devam edecek? TOKİ’nin indirim kampanyadan yararlanmak isteyenler, 21 Ekim – 19 Kasım 2020 tarihleri arasında TOKİ indirim kampanyası başvurularını yapabilecek. TOKİ’ye olan borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yüzde 20 oranında indirim yapılacak.

TOKİ’den ev nasıl alınır? TOKİ konut başvurusu

TOKİ başvuru şartları, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) üzerinden konut almak isteyen vatandaşlar tarafından merak edilmekte. İşte TOKİ başvuru şartlarına ilişkin detaylar.

TOKİ başvuru şartları detayı için tıklayın.

TOKİ satışlarının nerelerde olduğunu merak eden vatandaşlar, TOKİ’nin internet sites sayfası üzerinde yer alan satışlar ve duyurular bölümünden TOKİ satışlarına ilişkin detaylara ulaşabilmekte. TOKİ satışları için tıklayın.