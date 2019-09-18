0553 313 94 23

TOKİ Erzurum Palandöken 579 kentsel dönüşüm emekli konutları teslim tarihi

TOKİ Erzurum Palandöken Malmeydanı 3. Etap konutları anahter teslimi ne zaman? sorusu hak sahipleri tarafından merak edilmekte. Projede daire fiyatları 92.246 TL ile 103.642 TL arasında değişiyor.Erzurum Palandöken TOKİ 579 kentsel dönüşüm emekli konutları ne zaman teslim edilecek? Palandöken TOKİ 579 kentsel dönüşüm konutlarının anahtar teslim tarihi ne zaman?

18 Eylül 2019 Çarşamba 17:39
TOKİ Erzurum Palandöken 579 kentsel dönüşüm emekli konutları teslim tarihi

TOKİ Erzurum Palandöken Malmeydanı 3. Etap konutları anahter teslimi ne zaman? sorusu hak sahipleri tarafından merak edilmekte. Projede daire fiyatları 92.246 TL ile 103.642 TL arasında değişiyor.  Erzurum Palandöken TOKİ 579 kentsel dönüşüm emekli konutları ne zaman teslim edilecek? Palandöken TOKİ 579 kentsel dönüşüm konutlarının anahtar teslim tarihi ne zaman?

TOKİ Erzurum Palandöken Malmeydanı 3. Etap'ta 58,88 metrekarelik 102 adet daire satışa sunuluyor. Fiyatları 92.246 TL ile 103.642 TL arasında değişen daireler için kura çekilişi Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Salonu’nda yapılmıştı. Erzurum Palandöken Malmeydanı 3. etep kentsel dönüşüm projesi 579 konut teslim tarihine ilişkin TOKİ’den resmi bir açıklama yapılmadı.

TOKİ Erzurum Palandöken 207 adet işyeri ile 70 adet konut olmak üzere toplam 277 adet taşınmaz, 19 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştirilecek Açık Artırma (teklif alma) ile satışa sunulmuştur.

Satış işlemlerine yönelik reklam, tanıtım, pazarlama ve satış organizasyonu hizmetleri Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. tarafından yerine getirilecektir.

Açık Artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından yürütülecek olup, başvurular/teminatlar anılan Bankaların tüm şubeleri aracılığı ile kabul edilecektir. Bununla birlikte, teklif alma sonrası Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalatma işlemleri yine anılan Bankalar tarafından belirlenecek Temerküz Şubeler aracılığı ile yürütülecektir. Ayrıca, açık artırma (teklif alma) gününde de başvuru kabul edilecektir.

Taşınmazların vade seçenekleri ek tabloda yer almaktadır. Taşınmazlar mevcut durumu ile satışa sunulmuş olup, alıcılar taşınmazı görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılacaktır. İdarece bu taşınmazlarda herhangi bir tadilat ve onarım yapılmayacaktır. Muhammen bedeller bütün projeler için KDV hariç olarak belirlenmiş olup, vadeli işyeri satışlarında Gayrimenkul Satış Sözleşmesinde belirtilen satış bedeli ve teslim tarihine kadar gerçekleşen dönem artışları toplamı üzerinden hesaplanan tutar esas alınarak 3065 sayılı yasa kapsamında geçerli KDV oranı üzerinden hesaplanan Katma Değer Vergisi tutarı, taşınmazın tesliminden sonraki vadelere yayılarak tahsil edilecek, ayrıca vade sonuna kadar altı aylık artış dönemlerinin başında borç bakiyesine uygulanan artış tutarı üzerinden hesaplanan KDV tutarı kalan vadelere yayılarak, peşin işyeri satışları ile konutların satışlarında ise projenin teslimi aşamasında peşin olarak tahsil edilecektir. Diyarbakır, Sur İlçesi, Ali Paşa ve Lalebey Mah 1 Bölge Projesinde yer alan konut ve işyerleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı adına satışı gerçekleştirileceğinden KDV den muaftır.

Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalama aşamasında sözleşmeye ilişkin (tek nüsha) damga vergisi, ihale karar pulu ile vb. giderler alıcı tarafından ödenecektir.

Vadeli İşyeri/konut satışlarında taksit borç bakiyesi, vade süresince her altı ayda bir (Ocak ve Temmuz), teslim ve artış oranı bilgilerini içeren tabloda yer alan artış oranları uygulanarak hesaplanır ve alıcı tarafından ödenir.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 17:39
  1. Diyarbakır
  2. Erzurum Palandöken TOKİ 579 kentsel dönüşüm emekli konutları teslim tarihi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuşuyor
    1. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuşuyor
    2. Çocuklar kaynar kaza düştü: 1 ölü, 2..
    3. Şehit Prof. Dr İlhan VARANK Eğitim ve..
    4. Patriotlar ellerinde patladı! Suudi..
    5. İncir pestili kaç kaloridir? İncir..
    6. Galatasaray'dan Ali Koç'a 'sicil' cevabı
    7. Suudi Arabistan'dan saldırı açıklaması
    8. Bakan Kasapoğlu'ndan Cimbom'a destek:..
    9. Kuzey Kore gemisi Rus askerlerine ateş..
    10. Evde incir pestili nasıl yapılır?..
    11. Yürüme bozukluğuna hangi bölüm bakar |..
    12. Fazla uyumanın 7 önemli zararı
    13. Şamil Tayyar'dan o bakana destek!..
    14. 3 yıl sonra ilk kez itiraf etti: Darbe..
    15. TOKİ Erzurum Palandöken 579 kentsel..
    16. Rus komutandan çarpıcı açıklama: ABD..
    17. Edirne'de 34 düzensiz göçmen yakalandı
    18. Tuğçe Kazaz'dan Kemalistlere zor soru!
    19. PSG Real Madrid maçı ne zaman saat..
    20. Bursa'da uyuşturucu operasyonu!..
    21. Kardeşine istediği kız verilmeyince..
    22. Çanakkale Köprüsü'nde bir adım daha..
    23. CBC Sport nasıl izlenir? CBC Sport..
    24. Türk Telekom bedava internet..
    25. Yine Twitter'dan duyurdu! Bolton'ı..
    26. Almanya Kaşıkçı cinayeti sonrası..
    27. Aydın'da yurt dışına çıkmak isteyen 43..
    28. Ruhani'den Suudi Arabistan'a uyarı:..
    29. 9 gündür aranan adamın cesedi bulundu
    30. Başta uyuşma neden olur?
    Onlarcası HDP binasından çıkarıldı! Acılı aileler tepki gösterdi
    Onlarcası HDP binasından çıkarıldı! Acılı aileler tepki gösterdi
    MHP'de onlarca istifa! İYİ Parti'ye geçtiler
    MHP'de onlarca istifa! İYİ Parti'ye geçtiler
    Kral Selman'dan çok konuşulacak çıkış: Onlar sadece bizi vurmadı
    Kral Selman'dan çok konuşulacak çıkış: Onlar sadece bizi vurmadı
    Üst düzey isim yeniakit.com.tr’ye açıkladı! İşte AK Parti’deki üye düşüşünün arkasındaki gerçek
    Üst düzey isim yeniakit.com.tr’ye açıkladı! İşte AK Parti’deki üye düşüşünün arkasındaki gerçek
    Türkiye harekete geçti! Dev gözdağı...
    Türkiye harekete geçti! Dev gözdağı...

    Günün Karikatürü

    18 Eylul 2019
    DAEŞ'ten Türkiye'ye küstah saldırı tehdidi! O üç ilin ismini verdiler
    DAEŞ'ten Türkiye'ye küstah saldırı tehdidi! O üç ilin ismini verdiler
    Erdoğan 3'lü zirvede tarih verdi: Sonuca ulaşamazsak....
    Erdoğan 3'lü zirvede tarih verdi: Sonuca ulaşamazsak....