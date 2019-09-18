TOKİ Erzurum Palandöken 579 kentsel dönüşüm emekli konutları teslim tarihi

TOKİ Erzurum Palandöken Malmeydanı 3. Etap konutları anahter teslimi ne zaman? sorusu hak sahipleri tarafından merak edilmekte. Projede daire fiyatları 92.246 TL ile 103.642 TL arasında değişiyor. Erzurum Palandöken TOKİ 579 kentsel dönüşüm emekli konutları ne zaman teslim edilecek? Palandöken TOKİ 579 kentsel dönüşüm konutlarının anahtar teslim tarihi ne zaman?

TOKİ Erzurum Palandöken Malmeydanı 3. Etap'ta 58,88 metrekarelik 102 adet daire satışa sunuluyor. Fiyatları 92.246 TL ile 103.642 TL arasında değişen daireler için kura çekilişi Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Salonu’nda yapılmıştı. Erzurum Palandöken Malmeydanı 3. etep kentsel dönüşüm projesi 579 konut teslim tarihine ilişkin TOKİ’den resmi bir açıklama yapılmadı.

TOKİ Erzurum Palandöken 207 adet işyeri ile 70 adet konut olmak üzere toplam 277 adet taşınmaz, 19 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştirilecek Açık Artırma (teklif alma) ile satışa sunulmuştur.

Satış işlemlerine yönelik reklam, tanıtım, pazarlama ve satış organizasyonu hizmetleri Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. tarafından yerine getirilecektir.

Açık Artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından yürütülecek olup, başvurular/teminatlar anılan Bankaların tüm şubeleri aracılığı ile kabul edilecektir. Bununla birlikte, teklif alma sonrası Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalatma işlemleri yine anılan Bankalar tarafından belirlenecek Temerküz Şubeler aracılığı ile yürütülecektir. Ayrıca, açık artırma (teklif alma) gününde de başvuru kabul edilecektir.

Taşınmazların vade seçenekleri ek tabloda yer almaktadır. Taşınmazlar mevcut durumu ile satışa sunulmuş olup, alıcılar taşınmazı görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılacaktır. İdarece bu taşınmazlarda herhangi bir tadilat ve onarım yapılmayacaktır. Muhammen bedeller bütün projeler için KDV hariç olarak belirlenmiş olup, vadeli işyeri satışlarında Gayrimenkul Satış Sözleşmesinde belirtilen satış bedeli ve teslim tarihine kadar gerçekleşen dönem artışları toplamı üzerinden hesaplanan tutar esas alınarak 3065 sayılı yasa kapsamında geçerli KDV oranı üzerinden hesaplanan Katma Değer Vergisi tutarı, taşınmazın tesliminden sonraki vadelere yayılarak tahsil edilecek, ayrıca vade sonuna kadar altı aylık artış dönemlerinin başında borç bakiyesine uygulanan artış tutarı üzerinden hesaplanan KDV tutarı kalan vadelere yayılarak, peşin işyeri satışları ile konutların satışlarında ise projenin teslimi aşamasında peşin olarak tahsil edilecektir. Diyarbakır, Sur İlçesi, Ali Paşa ve Lalebey Mah 1 Bölge Projesinde yer alan konut ve işyerleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı adına satışı gerçekleştirileceğinden KDV den muaftır.

Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalama aşamasında sözleşmeye ilişkin (tek nüsha) damga vergisi, ihale karar pulu ile vb. giderler alıcı tarafından ödenecektir.

Vadeli İşyeri/konut satışlarında taksit borç bakiyesi, vade süresince her altı ayda bir (Ocak ve Temmuz), teslim ve artış oranı bilgilerini içeren tabloda yer alan artış oranları uygulanarak hesaplanır ve alıcı tarafından ödenir.