TOKİ Çanakkale 171 konut kura sonuçları sorgula TOKİ’nin Çanakkale'de inşa ediceği 171 konutun hak sahipleri, gerçekleştirilen kura ile belirlendi.TOKİ 50 bin sosyal konut projesi kapsamında Çanakkale Merkez İntepe'de üretilecek 171 adet konut için rekor başvuru yapılmıştı. Yapılan kura çekilişi ile başvuru yapan kişiler arasından konut isabet eden şanslı hak sahipleri belirlendi.

TOKİ’nin Çanakkale'de inşa ediceği 171 konutun hak sahipleri, gerçekleştirilen kura ile belirlendi. TOKİ 50 bin sosyal konut projesi kapsamında Çanakkale Merkez İntepe'de üretilecek 171 adet konut için rekor başvuru yapılmıştı. Yapılan kura çekilişi ile başvuru yapan kişiler arasından konut isabet eden şanslı hak sahipleri belirlendi. TOKİ kura çekim sonuçları için tıklayınız

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