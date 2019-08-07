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TOKİ Bursa Nilüfer İrfaniye kuraları ne zaman çekilecek?

TOKİ konutlarına yoğun ilgi söz konusu. Toplu Konut İdaresi yapacağı konutlar için kura çekilişi yaparak hak sahiplerini belirliyor. TOKİ'nin kura çekilişini yapacağı yerlerden biri de TOKİ Bursa Nilüfer İrfaniye konutları olacak. TOKİ Bursa Nilüfer İrfaniye konutlarına başvuruda bulananlar TOKİ Bursa Nilüfer İrfaniye kuralarının ne zaman ve nerede çekileceğini araştırıyor.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:20
TOKİ Bursa Nilüfer İrfaniye kuraları ne zaman çekilecek?

TOKİ konutlarına yoğun ilgi söz konusu. Toplu Konut İdaresi yapacağı konutlar için kura çekilişi yaparak hak sahiplerini belirliyor. TOKİ'nin kura çekilişini yapacağı yerlerden biri de TOKİ Bursa Nilüfer İrfaniye konutları olacak. TOKİ Bursa Nilüfer İrfaniye konutlarına başvuruda bulananlar TOKİ Bursa Nilüfer İrfaniye kuralarının ne zaman ve nerede çekileceğini araştırıyor.

TOKİ Bursa Nilüfer İrfaniye projesi hak sahibi belirleme kurası 9 Ağustos 2019 tarihinde Tofaş Spor Salonu’nda saat 11:00’da başlayacaktır.

2+1 nitelikli konutlar için;

- %12 peşinat bedeli için 180 ay vade,

- %20 peşinat bedeli için 240 ay vade,

2- 3+1 nitelikli konutlar için;

- %10 peşinat bedeli için 120 ay vade,

- %20 peşinat bedeli için 180 ay vade, ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.

2+1 Konutlar için; Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, Yİ-ÜFE ve TÜFE oranlarından en düşük olana göre artırılacaktır.

3+1 Konutlar için; Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı’na olana göre artırılacaktır.

İlk dönemsel artış teslim tarihine göre İdarece belirlenecektir.

Taksit ödemeleri, 2+1 konutlar için konut teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.

Taksit ödemeleri, 3+1 konutlar için sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:20
  1. TOKİ Bursa Nilüfer İrfaniye kuraları ne zaman çekilecek?
  2. toki kura sonuçları
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