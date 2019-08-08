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TOKİ Bursa İrfaniye kura sonuçları sorgulaBursa İrfaniye TOKİ kura sonuçları isim listesi

TOKİ 9 Ağustos Perşembe günü saat 11:00’da Bursa İrfaniye Toki İçin Kura Çekimi için canlı yayın heyecanı söz konusu.Bursa Nilüfer İrfaniye projesi hak sahibi belirleme kurası 9 Ağustos 2019 tarihinde Tofaş Spor Salonu’nda saat 11:00’da başlayacaktır. TOKİ Bursa İrfaniye kura sonuçları sorgula. TOKİ Bursa İrfaniye kura sonuçları isim listesi merak edilmekte.

08 Ağustos 2019 Perşembe 11:02
TOKİ Bursa İrfaniye kura sonuçları sorgulaBursa İrfaniye TOKİ kura sonuçları isim listesi

TOKİ 9 Ağustos Perşembe günü saat 11:00’da Bursa İrfaniye Toki İçin Kura Çekimi için canlı yayın heyecanı söz konusu.  Bursa Nilüfer İrfaniye projesi hak sahibi belirleme kurası 9 Ağustos 2019 tarihinde Tofaş Spor Salonu’nda saat 11:00’da başlayacaktır. TOKİ Bursa İrfaniye kura sonuçları sorgula. TOKİ Bursa İrfaniye kura sonuçları isim listesi merak edilmekte.

TOKİ Bursa Nilüfer İrfaniye projesi hak sahibi belirleme kurası 9 Ağustos 2019 tarihinde Tofaş Spor Salonu’nda saat 11:00’da başlayacaktır. TOKİ İrfaniye kura sonuçlarına ilişkin isim listesi açıklanır açıklanmaz sitemizden takip edebilirsin.

TOKİ NİLÜFER İRFANİYE konut kura sonuçları için tıklayınız

2+1 nitelikli konutlar için;

- %12 peşinat bedeli için 180 ay vade,

- %20 peşinat bedeli için 240 ay vade,

2- 3+1 nitelikli konutlar için;

- %10 peşinat bedeli için 120 ay vade,

- %20 peşinat bedeli için 180 ay vade, ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.

2+1 Konutlar için; Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, Yİ-ÜFE ve TÜFE oranlarından en düşük olana göre artırılacaktır.

3+1 Konutlar için; Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı’na olana göre artırılacaktır.

İlk dönemsel artış teslim tarihine göre İdarece belirlenecektir.

Taksit ödemeleri, 2+1 konutlar için konut teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.

Taksit ödemeleri, 3+1 konutlar için sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 11:02
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