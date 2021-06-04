TOKİ, Burdur/Merkez’de 241 konutu satışa çıkardı
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Burdur/Merkez’de bulunan 241 konutu kura ile satışa çıkardı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre konutlardan almak isteyenler 2000 TL başvuru bedelini yatırarak kuraya katılabilecek. Başvurular 14 Haziran 2021 tarihi ile 25 Haziran 2021 tarihleri arasında T.Halk Bankası Burdur Şubelerinden yapılacak. Bu kapsamda 3+1 dairelere (290.000-365.000 TL) 1.288 TL’den başlayan taksitlerle, 2+1 dairelere (210.000-305.000 TL) ise 933 TL’den başlayan 120-180 ay vade aralığındaki taksitlerle sahip olunabilecek.
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