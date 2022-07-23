TOKİ başvuruları nasıl yapılır? 2022 TOKİ dar ve orta gelirli konut başvurularında son gün ne zaman?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 24 ilde 3 bin 151 konutun satışını yapacak. Dar ve orta gelirli vatandaşın Ev Sahibi olması için yeni sosyal Konut projeleri devreye giriyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), bitmiş ya da inşası süren konutları uygun fiyat ve ödeme şartlarıyla satışa sunacak. Türkiye genelinde 24 ilde toplam 3.151 konut kurayla sahibini bulacak. 2+1 ile 3+1 dairelerin olduğu konutların fiyatları 163 bin liradan, taksitleri 1.442 TL’den başlıyor. Kuralı satışlara başvuru yapacak vatandaşlar yüzde 10, 12, 15, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 180 ve 240 ay vade ile konut sahibi olabilecek.

TOKİ konut fiyatları kaçtan başlıyor?

2+1 ile 3+1 konutların fiyatları 163 bin liradan başlıyor. En düşük taksit ise 1442 lira olarak belirlendi. Ev sahibi olmak isteyenler için yüzde 25'e kadar peşinat ve 240 aya kadar vade seçeneği de bulunuyor.

TOKİ hangi illerde konut satışı yapıyor?

Konut satışının yapılacağı iller arasında İzmir, Kırıkkale, Sivas, Bursa, Kütahya ve Yozgat da yer alıyor.

TOKİ başvuruları ne zamana kadar yapılacak?

TOKİ başvurularının nasıl yapıldığı araştırılıyor. TOKİ başvuruları Halkbank ve Ziraat Bankası’nın şubeleri aracılığıyla her il için tarihler değişmekle birlikte 18 Temmuz ve 4 Ağustos tarihleri aralığında alınıyor. Başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası'nın şubeleri aracılığıyla yapılabiliyor. Konutlar için başvurular 4 Ağustos'a kadar sürecek.

TOKİ başvuru şartları neler?

Konutlara başvuru yapacak vatandaşların 18 yaşını doldurmuş ve Türk vatandaşı olması gerekiyor. Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce TOKİ’den konut satın almamış olması şartları aranıyor. Ayrıca kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarından oluşan hane halkı adına, yalnızca bir adet başvuru yapılabilecek. Birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacak. Vatandaşlar kuralı satışa sunulan konutlar hakkında detaylı bilgiye www.toki.gov.tr adresinden ulaşabilecek.

TOKİ konutları ne kadar, TOKİ taksitleri ne kadar?

TOKİ, İzmir Selçuk ve Kemalpaşa ilçelerinde 720 konutu kura ile satışa sunuyor. Konutların fiyatı 410 bin liradan, taksitleri ise 2.700 TL’den başlıyor.

Kırıkkale TOKİ fiyatları taksit tutarı kaç?

Kırıkkale Merkez’de satışa sunulacak 456 konut için başlangıç satış fiyatı 314 bin TL olacak. Taksit tutarı ise 1.540 TL’den başlıyor.

Kocaeli TOKİ fiyatları taksit tutarı kaç?

Kocaeli İzmit Sekbanlı ile Sepetçi projelerinde toplam 238 konut satılacak. Konutların başlangıç fiyatı 415 bin TL, taksit başlangıç tutarı ise 2.596 TL olarak belirlendi.

Sivas TOKİ fiyatları taksit tutarı kaç?

Sivas Merkez Yenimahalle ve Zara projesinde ise 247 konut satışa sunuluyor. Konutların fiyatı 408 bin TL’den, taksitler ise 1.533 TL’den başlayacak.

Uşak TOKİ fiyatları taksit tutarı kaç?

Uşak Merkez projesinde satışa sunulan 327 konutun başlangıç fiyatı 369 bin TL olarak belirlendi. Taksit tutarı ise 1.541 TL’den başlıyor.

Şanlıurfa TOKİ fiyatları taksit tutarı kaç?

Şanlıurfa’da satışa sunulan 125 konutun fiyatı 412 bin TL’den, taksitleri 2.062 TL’den başlıyor.

Iğdır TOKİ fiyatları taksit tutarı kaç?

Iğdır Merkez Karaağaç projesinde satılacak 169 konutun başlangıç fiyatı 462 bin TL. Taksitlerin ise 1.928 TL’den başlayacağı açıklandı.

Kilis TOKİ fiyatları taksit tutarı kaç?

Kilis Merkez Deveciler projesindeki 196 konutun fiyatı 355 bin TL olacak. Taksitler 1.482 TL’den başlayacak.

Kütahya TOKİ fiyatları taksit tutarı kaç?

Kütahya merkez ve Dumlupınar projelerinde 198 konut satışa sunuluyor. Taksitlerin 1.906 TL’den başladığı projedeki konutların fiyatı 508 bin TL’den başlayacak.

Siirt TOKİ fiyatları taksit tutarı kaç?

Siirt genelinde ise 160 konut kuralı satışa sunuluyor. Fiyatlar 396 bin TL’den, taksitler 1.649 TL’den başlıyor.

Çorum TOKİ fiyatları taksit tutarı kaç?

Çorum’daki 139 konuta ise vatandaşlar 453 bin liradan başlayan fiyatlar ve 1.888 TL’den başlayan taksitlerle sahip olabilecek.

Bursa TOKİ fiyatları taksit tutarı kaç?

Bursa’da 2+1 ve 3+1 nitelikli 90 konut 424 bin liradan başlayan fiyatlar, 1.770 TL’den başlayan taksitlerle satılacak.

Elazığ TOKİ fiyatları taksit tutarı kaç?

Elazığ’daki 11 konutun fiyatı 441 bin TL’den, taksitler 1.656 TL’den başlıyor.

Hatay TOKİ fiyatları taksit tutarı kaç?

Hatay Belen’de satışa sunulan 22 konutun fiyatı 410 bin TL’den başlıyor. Taksit başlangıç tutarı ise 2.052 TL.

Gaziantep TOKİ fiyatları taksit tutarı kaç?

Gaziantep Nurdağı projesinde satışa sunulan 11 konutun fiyatı 444 bin TL’den, taksitleri ise 2.221 TL’den başlıyor.

Karaman TOKİ fiyatları taksit tutarı kaç?

Karaman Merkez projesinde satılacak 19 konutun başlangıç fiyatı 439 bin TL’den, taksitleri ise 2.200 TL’den başlıyor.

Yozgat TOKİ fiyatları taksit tutarı kaç?

Yozgat Çandır projesindeki 14 konutun fiyatı 163 bin TL’den başlarken, vatandaşlar 2.239 TL’den başlayan taksitlerle ev sahibi olacak.

Konya TOKİ fiyatları taksit tutarı kaç?

Konya Akören projesinde 3 konut, Aksaray Ağaçören projesi, Bolu Seben projesi, Çankırı Şabanözü projesi, Erzincan Tercan projesi, Tekirdağ Çorlu projesi ve Van Tuşba projesinde birer konut kurayla satılıyor. Konya’da taksitler 1.442 TL’den, konutların fiyatı 384 bin TL’den başlayacak. Aksaray’da fiyat 384 bin TL, taksit ise 1.433 TL olarak belirlendi.

Bolu TOKİ fiyatları taksit tutarı kaç?

Bolu’da fiyat 415 bin TL, taksit ise 1.559 TL olacak. Çankırı’da fiyat 390 bin, taksit tutarı ise 1.463 TL olarak belirlenirken, Erzincan’da satış fiyatı 400 bin lira, taksiti ise 1.503 TL olacak. TOKİ, Tekirdağ Çorlu’da konut fiyatını 506 bin lira, taksiti 1.899 TL olarak belirledi.

Van TOKİ fiyatları taksit tutarı kaç?

Van’da ise konutun fiyatı 440 bin TL, taksiti ise 1.652 TL olacak.