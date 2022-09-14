TOKİ başvuruları e-devlette!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün açıkladığı ‘Yüzyılın Projesi’ olarak lanse edilen TOKİ konut başvuruları E-devlet uygulama sistemine dahil edildi.
Başvuruları başlayan konut projesi için TOKİ’den açıklama yapıldı. İşte e-devlet’ten başvuru yapacaklar için yapılan açıklama;
Sosyal Konut başvuruları 14 Eylül 2022 Çarşamba günü başlayacak olup 31 Ekim 2022 Pazartesi gün sonuna kadar devam edecektir.
Çevrim içi başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun hizmete erişime engel olmasını önlemek amacıyla başvurular kademeli olarak alınacaktır. T.C. Kimlik Numarasının son hanesi;
0 olan vatandaşlar 14 Eylül 2022 Çarşamba,
2 olan vatandaşlar 15 Eylül 2022 Perşembe,
4 olan vatandaşlar 16 Eylül 2022 Cuma,
6 olan vatandaşlar 17 Eylül 2022 Cumartesi,
8 olan vatandaşlar 18 Eylül 2022 Pazar,
19 Eylül 2022 Pazartesi gününden itibaren herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebilecektir.
Bilgilerinize sunarız.