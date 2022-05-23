TOKİ Başakşehir Hoşdere konutları ilk taksit ödemesi ne zaman? Başakşehir Hoşdere TOKİ teslim tarihi:

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)’nin yapımını gerçekleştirdiği İstanbul Başakşehir Hoşdere Toplu Konut alanındaki 352 Bağımsız Bölümden oluşan sitenin inşaatı tamamlanarak siz hak sahiplerine teslimlerine başlanacaktır.

İstanbul Başakşehir Hoşdere Projesi kapsamında yer alan 344 adet konut ile ilgili teslim işlemleri 23 Mayıs 2022 – 13 Haziran 2022 tarihleri arasında Projenin şantiye alanında teslim programı çerçevesinde gerçekleştirilecektir. 3065 sayılı KDV kanunu gereğince teslim işlemi nedeniyle Katma Değer Vergisi doğduğundan, konutlar için %1 oranında KDV peşin tahsil edilecek ve ödeme dekontu/faturanın bir örneği alıcıya verilecektir.

TOKİ konut teslim belgeleri neler?

KDV tahsilatları T. Halk Bankası A.Ş. İkitelli Şubesince gerçekleştirilecektir. Şantiyede yapılacak konut teslimi sırasında; konut alıcılarının aşağıdaki belgeleri yanlarında bulundurmaları gerekmektedir:

- Kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı),

- Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin hak sahibinde bulunan nüshası,

- Konut vekaleten teslim alınacak ise vekaletnamenin aslı ve fotokopisi,

- KDV tutarına dair fatura.

TOKİ Başakşehir Hoşdere konutları ilk taksit ödemesi ne zaman?

2+1 Konutların taksitleri teslimi takip eden ay olan Haziran 2022 tarihinde başlatılacak olup, ilk dönemsel artış Temmuz 2022 tarihinde yapılacaktır.