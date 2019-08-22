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TOKİ alt gelir grubu 2+1 kiraya veriliyor mu?

TOKİ Temmuz ayında 50 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında 11.014 aileyi konut sahibi yaptı. TOKİ’den ev almak isteyen vatandaşlar TOKİ’den aldıkları evin kiraya verilip verilmediğini merak ediyor. Vatandaşlar, TOKİ alt gelir grubu 2+1 kiraya veriliyor mu? Sorusuna cevap arıyordu. TOKİ ise TOKİ’den alınan evlerin kiraya verilip verilmediğine ilişkin açıklama yaptı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 15:40
TOKİ alt gelir grubu 2+1 kiraya veriliyor mu?

TOKİ Temmuz ayında 50 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında 11.014 aileyi konut sahibi yaptı. TOKİ’den ev almak isteyen vatandaşlar TOKİ’den aldıkları evin kiraya verilip verilmediğini merak ediyor. Vatandaşlar, TOKİ alt gelir grubu 2+1 kiraya veriliyor mu? Sorusuna cevap arıyordu. TOKİ ise TOKİ’den alınan evlerin kiraya verilip verilmediğine ilişkin açıklama yaptı.

TOKİ’den yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımız idaremizden aldığı konutunu bir başkasına devretmek istediğinde gayrimenkul satış sözleşmesinin 9. maddesinde yer alan 'Alıcının Devir Yetkisi ve Diğer İşlemler' başlığını inceleyerek işlem yapmaları gerekmektedir.” denildi.

 

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 15:40
  1. TOKİ alt gelir grubu 2+1 kiraya veriliyor mu?
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  4. toki satışları
  5. toki konut satışları
  6. toki başvuruları nereye yapılıyor

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