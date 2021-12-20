TOKİ Aksaray Ağaçören kura sonuçları Ağaçören TOKİ kura sonuçları isim listesi
TOKİ Ağaçören kura çekiliş sonuçları isim listesi! TOKİ kazananların isimleri! TOKİ kura sonuçları! TOKİ, binlerce vatandaşı ev sahibi yapmaya devam ediyor. TOKİ birbirinden güzel konutlar yaparak uygun fiyatlarla vatandaşın hizmetine sunuyor. TOKİ Aksaray Ağaçören 2+1 ve 3+1 daireler için kura çekilişine gerçekleştirdi. TOKİ Ağaçören kura çekiliş sonuçları isim listesi Ağaçören konutlarına başvuruda bulunanlar tarafından merak ediliyor.
TOKİ Aksaray Ağaçören TOKİ kura sonuçları isim listesi son dakika belli oldu. Yatay konut projesi kapsamında Ağaçören konut kurası gerçekleştirildi. Ağaçören TOKİ konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Ağaçören kura sonuçlarını merak ediyor. TOKİ Ağaçören kura sonucu sorgulama listesi.
Ağaçören TOKİ kura sonuçları isim listesi
Zöhre Yüksel
İbdir Şahin
Cumali Erdem
Gülfem Sarıkaya
Melih Berkay Kılıç
Şaban Yiğit
Ercan Koçak
Ömer Mercan
Orhan Demir
Kenan Pınar
Semra Çatoğlu
Nergiz Koçak
Furkan Uludağ
Cebrail Yeilşöz
Abdurrahim Akça
Hakime Işık
Fatih Yiğit
Abdul Rahman Ahadı
İbrahim Posluoğlu
Orhan Görgülü
Melike Sağ
Ramazan Arslanhan
Aşır Pınar
Güldeste Görgülü
Leyla Görgülü
Yedekler:
Sultan Eşmeli
Mahmut Türkdeniz
Celalettin Erdem
Ali Osman Pınar
Arzu Görgülü
Emin Dağ
Serdar Eroğlu
Zeynep Koçyiğit
Fatih Baş
Ümit Yüksel
Murat Görgülü
Mehmet Atak
Keziman Yeşilöz
Ayhan Çınar
TOKİ'den ev kazanan hak sahiplerinden bazlarıdır. TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın