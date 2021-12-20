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Ekonomi TOKİ Aksaray Ağaçören kura sonuçları Ağaçören TOKİ kura sonuçları isim listesi
Ekonomi

TOKİ Aksaray Ağaçören kura sonuçları Ağaçören TOKİ kura sonuçları isim listesi

TOKİ Ağaçören kura çekiliş sonuçları isim listesi! TOKİ kazananların isimleri! TOKİ kura sonuçları! TOKİ, binlerce vatandaşı ev sahibi yapmaya devam ediyor. TOKİ birbirinden güzel konutlar yaparak uygun fiyatlarla vatandaşın hizmetine sunuyor. TOKİ Aksaray Ağaçören 2+1 ve 3+1 daireler için kura çekilişine gerçekleştirdi. TOKİ Ağaçören kura çekiliş sonuçları isim listesi Ağaçören konutlarına başvuruda bulunanlar tarafından merak ediliyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-20 11:02:00 - 2021-12-20 11:07:59
TOKİ Aksaray Ağaçören kura sonuçları Ağaçören TOKİ kura sonuçları isim listesi

TOKİ Aksaray Ağaçören TOKİ kura sonuçları isim listesi son dakika belli oldu. Yatay konut projesi kapsamında Ağaçören konut kurası gerçekleştirildi. Ağaçören TOKİ konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Ağaçören kura sonuçlarını merak ediyor. TOKİ Ağaçören kura sonucu sorgulama listesi.

Ağaçören TOKİ kura sonuçları isim listesi

Zöhre Yüksel

İbdir Şahin
Cumali Erdem
Gülfem Sarıkaya

Melih Berkay Kılıç

Şaban Yiğit

Ercan Koçak

Ömer Mercan

Orhan Demir

Kenan Pınar

Semra Çatoğlu

Nergiz Koçak

Furkan Uludağ

Cebrail Yeilşöz

Abdurrahim Akça

Hakime Işık

Fatih Yiğit

Abdul Rahman Ahadı

İbrahim Posluoğlu

Orhan Görgülü

Melike Sağ

Ramazan Arslanhan

Aşır Pınar

Güldeste Görgülü

Leyla Görgülü

Yedekler:

Sultan Eşmeli

Mahmut Türkdeniz

Celalettin Erdem

Ali Osman Pınar

Arzu Görgülü

Emin Dağ

Serdar Eroğlu

Zeynep Koçyiğit

Fatih Baş
Ümit Yüksel

Murat Görgülü

Mehmet Atak

Keziman Yeşilöz

Ayhan Çınar

TOKİ'den ev kazanan hak sahiplerinden bazlarıdır. TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın 

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