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Ekonomi TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçları Afyon Çetinkaya Mahallesi TOKİ konut belirleme kura sonuçları
Ekonomi

TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçları Afyon Çetinkaya Mahallesi TOKİ konut belirleme kura sonuçları

TOKİ kura sonuçları Afyonkarahisar! Afyon TOKİ kuraları çekildi. Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye kapsamında Afyon Merkez konut kurası yapılı. Afyon TOKİ konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Afyonkarahisar TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. TOKİ Afyonkarahisar kura sonucu sorgulama.

Yeniakit Publisher
2021-09-13 11:08:00 - 2021-09-13 11:10:41
TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçları Afyon Çetinkaya Mahallesi TOKİ konut belirleme kura sonuçları

Afyonkarahisar Çetinkaya Mahallesi TOKİ kuraları çekildi. Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye Konut kapsamında Afyon Çetinkaya Mahallesi TOKİ konut belirleme kurası tamamlandı. Afyon konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Afyonkahisar Çetinkaya Mahallesi TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. İşte Afyon TOKİ kura sonucu sorgulama…

TOKİ Afyonkarahisar Çetinkaya Mahallesi kura sonuçları 2+1

Furkan Ayaz

Serap Kaplan

Fatime Tok

İsmail Ölmez

Güner Özçalışan

Zeynep Varlık

Pakize Öresin

Hatice Akyol

Sabri Çelenk

Sultan Ayaz

Demirhan Ayaz
Zekiye Güner

Gazi Kurt

Emin Duru

Sevim Köksal

Nuri Bayram

Ahmet Başel

Zakire Aksu

Hayrettin Ulupınar

Halil İbrahim Demir

İsmet Bozdoğan

Mustafa Uğur Bozkurt

Emre Mısır

TOKİ'den ev kazanan hak sahiplerinden bazlarıdır. TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın 

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