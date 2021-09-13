TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçları Afyon Çetinkaya Mahallesi TOKİ konut belirleme kura sonuçları
TOKİ kura sonuçları Afyonkarahisar! Afyon TOKİ kuraları çekildi. Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye kapsamında Afyon Merkez konut kurası yapılı. Afyon TOKİ konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Afyonkarahisar TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. TOKİ Afyonkarahisar kura sonucu sorgulama.
Afyonkarahisar Çetinkaya Mahallesi TOKİ kuraları çekildi. Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye Konut kapsamında Afyon Çetinkaya Mahallesi TOKİ konut belirleme kurası tamamlandı. Afyon konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Afyonkahisar Çetinkaya Mahallesi TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. İşte Afyon TOKİ kura sonucu sorgulama…
TOKİ Afyonkarahisar Çetinkaya Mahallesi kura sonuçları 2+1
Furkan Ayaz
Serap Kaplan
Fatime Tok
İsmail Ölmez
Güner Özçalışan
Zeynep Varlık
Pakize Öresin
Hatice Akyol
Sabri Çelenk
Sultan Ayaz
Demirhan Ayaz
Zekiye Güner
Gazi Kurt
Emin Duru
Sevim Köksal
Nuri Bayram
Ahmet Başel
Zakire Aksu
Hayrettin Ulupınar
Halil İbrahim Demir
İsmet Bozdoğan
Mustafa Uğur Bozkurt
Emre Mısır
TOKİ'den ev kazanan hak sahiplerinden bazlarıdır. TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın