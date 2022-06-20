TOKİ Afyonkarahisar İscehisar kura sonuçları isim listesi: TOKİ konut sonuç sorgulama ekranı!

TOKİ tarafından 100 bin konut projesi kapsamında Afyonkarahisar - İscehisar 2. Etap konut projesindeki daireler yapılan kura çekimi ile sahiplerini buldu. Afyonkarahisar - İscehisar konutları kapsamında orta gelir grubunda yer alan 2+1 141 adet konut ve 3+1 72 adet konut olmak üzere toplam 213 adet konutun konut belirleme kurası tamamlandı.

TOKİ Afyonkarahisar İscehisar kura sonuçları:

Döndü Işık

Arie Açar

Turna Hurma

Tayfun Efe

Mehmet Zeybek

Ünal Sarkın

Game Kılıçarslan

Emrah Boya

Döndü Uğuz

Bülent Gürbüz

Erdal Aktan

selma Kanık

Sahip Gümüş

Sultan Efe

Cemile Keskin

Basri Sert

Yasemin Kahraman

Esin Ğözelizmir

Ramazan Kara

Aydın Özcan

Veysel Altıntaş

Sertaş işsiz

Gencik Yılmaz

Hava Kızıl

Turgay Doğan

İbrahim Özcan

Süleyman Zeybek

Özlem Esen

Nezahat Sarkın

Kezban Barlak

Cemile Gümü

Sultan Adıbelli

Faruk Çetinel

Bayram Mutlu

Nuray Kızıl

Ahmet Karayel

Sultan Yavuz

Satı Bur

Döndü Kartal

Cüneyt Çirkin

Yüksel Özsarı

İbrahim Keskin

Şengül Mermer

Ali Aşkın

Sultan Açar

Ahmet Başal

Nuri Gökmen

Sevim Arık

Rabia Çevik

Osman Kurulay

Zarife Demirel

Hacer Tunç

Hasan Çibik

Hacer Ünal Fatma Dğan

Şerife Ordu

AHmet DOğan

Teslime Kayman

Gökhan Gülmüş

Sultan Şen

Hava Kiraz

Hatica Kalan

Fatma Oruç

TOKİ'den ev kazanan bazı hak sahipleridir. TOKİ kura sonuçları TOKİ sitesi üzerinden ve devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın