TOKİ Afyonkarahisar İscehisar kura sonuçları isim listesi: TOKİ konut sonuç sorgulama ekranı!
TOKİ Afyonkarahisar İscehisar sonuçları: Afyonkarahisar İscehisar konut kura sonuçları başvuru yapan hak sahipleri tarafından merak ediliyor. İstanbul Başakşehir TOKİ 2+1 141 ve 3+1 72 konutlar için hak sahipleri çekilen koru sonucu neticesinde belli oldu. TOKİ İscehisar kura çekiliş sonuçları isim listesi başvuruda bulunanlar tarafından merak ediliyor. İşte İscehisar TOKİ sonuçları isim listesi.
TOKİ tarafından 100 bin konut projesi kapsamında Afyonkarahisar - İscehisar 2. Etap konut projesindeki daireler yapılan kura çekimi ile sahiplerini buldu. Afyonkarahisar - İscehisar konutları kapsamında orta gelir grubunda yer alan 2+1 141 adet konut ve 3+1 72 adet konut olmak üzere toplam 213 adet konutun konut belirleme kurası tamamlandı.
TOKİ Afyonkarahisar İscehisar kura sonuçları:
Döndü Işık
Arie Açar
Turna Hurma
Tayfun Efe
Mehmet Zeybek
Ünal Sarkın
Game Kılıçarslan
Emrah Boya
Döndü Uğuz
Bülent Gürbüz
Erdal Aktan
selma Kanık
Sahip Gümüş
Sultan Efe
Cemile Keskin
Basri Sert
Yasemin Kahraman
Esin Ğözelizmir
Ramazan Kara
Aydın Özcan
Veysel Altıntaş
Sertaş işsiz
Gencik Yılmaz
Hava Kızıl
Turgay Doğan
İbrahim Özcan
Süleyman Zeybek
Özlem Esen
Nezahat Sarkın
Kezban Barlak
Cemile Gümü
Sultan Adıbelli
Faruk Çetinel
Bayram Mutlu
Nuray Kızıl
Ahmet Karayel
Sultan Yavuz
Satı Bur
Döndü Kartal
Cüneyt Çirkin
Yüksel Özsarı
İbrahim Keskin
Şengül Mermer
Ali Aşkın
Sultan Açar
Ahmet Başal
Nuri Gökmen
Sevim Arık
Rabia Çevik
Osman Kurulay
Zarife Demirel
Hacer Tunç
Hasan Çibik
Hacer Ünal Fatma Dğan
Şerife Ordu
AHmet DOğan
Teslime Kayman
Gökhan Gülmüş
Sultan Şen
Hava Kiraz
Hatica Kalan
Fatma Oruç
TOKİ'den ev kazanan bazı hak sahipleridir. TOKİ kura sonuçları TOKİ sitesi üzerinden ve devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın