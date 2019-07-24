TOKİ Afyon Dinar 810 konutları ne zaman teslim edilecek?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Dinar’a bağlı Fatih mahallesinde yapımı devam eden 810 adet konutun ne zaman teslim edileceği merak edilmekte. TOKİ Afyon Dinar 810 konutun ne zaman teslim edileceği belli oldu.

Edinilen bilgiye göre 810 konutu yapan inşaat firmasının Eylül 2019 içerisinde evleri TOKİ’ye teslim edeceği, istenilen ek süreyle beraber bu tarihin en fazla 7 Kasım 2019 olabileceği öğrenildi. Bir aksilik çıkmaz ise firma eylülde yaptığı konutları TOKİ’ye teslim edecek. TOKİ’ye teslim edilmesiyle birlikte yeni bir süreç başlayacak. TOKİ kendi ayarlamalarını yaptıktan sonra ise konutları vatandaşlara teslim edecek.

Afyon Dinar TOKİ satışları detaylarına bakacak olursak, 3+1 planında inşa edilen 37 konutun satışa sunulduğu Toki Afyon Dinar satışları 01 Nisan 2019 - 28 Haziran 2019 tarihleri arasında yapılmıştı. TOKİ tarafından hayata geçirilen Afyon Dinar Toki konutları satış işlemleri T. Halk Bankası AŞ. Dinar / Afyon şubesi tarafından yürütülecek.