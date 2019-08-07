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TOKİ Adana Sarıçam 825 konut ne durumda? TOKİ konutları teslim tarihleri

Adana Sarıçam 825 konutları ne zaman teslim edilecek? sorusu Adana Sarıçam konutları hak sahipleri tarafından merak edilmekte. TOKİ Adana Sarıçam 825 konutların teslim tarihine ilişkin resmi bir açıklama yaptı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:49
TOKİ Adana Sarıçam 825 konut ne durumda? TOKİ konutları teslim tarihleri

Adana Sarıçam TOKİ 825 konutları ne zaman teslim edilecek? sorusu Adana Sarıçam konutları hak sahipleri tarafından merak edilmekte. TOKİ Adana Sarıçam 825 konutların teslim tarihine ilişkin resmi bir açıklama yaptı.

"Söz konusu projenin geçici kabulü yapılarak onaylanmıştır. Onaylı projesinde bulunan 4 km’lik kanalizasyon hattı yüklenici firma tarafından, 6 km’lik deşarz hattı ise ASKİ tarafından yapılmıştır. Kalan 4 km’lik kısımın yapılması için ASKİ ile görüşmeler devam etmekte olup alternatif güzergâhlar konusunda çalışmalar sürdürülmektedir."

Adana Sarıçam Buruk Mahallesi 825 adet konut projesi kapsamında 24 - 28 Eylül 2018 tarihleri arasında başvuruları alınan ve 05 Ekim 2018 tarihinde noter huzurunda Hak sahipliği ve konut belirleme kurası çekilisi yapılan 57 adet konutun gayrimenkul satış sözleşmesi imzalatma islemleri T.C Ziraat Bankası A.S Adana Şubesi nezdinde 15 - 19 Ekim 32018 tarihleri arasında yapılmıştı. Asil Hak Sahiplerinden Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalamayanların başvuru iadeleri 22 Ekim 2018 tarihinden itibaren T.C Ziraat Bankası A.S tarafından iade edilmişti. Asil Hak Sahiplerinden Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalamayanların olur ve konut kalır ise Yedek hak sahipleri yedeklik sırasına göre web sayfasından ilan edilecek tarihlerde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalamışlardı. Yedek Hak Sahiplerinden gayrimenkul satış sözleşmesi imzalamayan veya imzalayamayanların başvuru iadeleri ise 05 Kasım 2018 tarihinden itibaren itibaren anılan banka tarafından yapılmıştı.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:49
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