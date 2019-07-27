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TOKİ Adana Sarıçam 825 adet konutları ne zaman teslim edilecek?

Adana Sarıçam Buruk Mahallesi 825 adet TOKİ konutlarının ne zaman teslim edileceği merak edilmekte. Hak sahipleri Sarıçam konut teslim tarihlerini araştırmaya devam ediyor. TOKİ Adana Sarıçam Buruk Mahallesi 825 adet konutların teslim tarihine ilişkin bir açıklama yapmadı. TOKİ Sarıçam konutlarına ilişkin resmi bir açıklama yapması halinde o açıklamayı bu sayfadan takip edebilirsiniz.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 13:23
TOKİ Adana Sarıçam 825 adet konutları ne zaman teslim edilecek?

Adana Sarıçam Buruk Mahallesi 825 adet TOKİ konutlarının ne zaman teslim edileceği merak edilmekte. Hak sahipleri Sarıçam konut teslim tarihlerini araştırmaya devam ediyor. TOKİ Adana Sarıçam Buruk Mahallesi 825 adet konutların teslim tarihine ilişkin bir açıklama yapmadı. TOKİ Sarıçam konutlarına ilişkin resmi bir açıklama yapması halinde o açıklamayı bu sayfadan takip edebilirsiniz.

Adana Sarıçam Buruk Mahallesi 825 adet konut projesi kapsamında 24 - 28 Eylül 2018 tarihleri arasında başvuruları alınmıştı. Asil Hak Sahiplerinden Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalamayanların başvuru iadeleri 22 Ekim 2018 tarihinden itibaren T.C Ziraat Bankası A.S tarafından iade edileceği açıklanmıştı. Yedek Hak Sahiplerinden gayrimenkul satış sözleşmesi imzalamayan veya imzalayamayanların başvuru iadeleri ise 05 Kasım 2018 tarihinden itibaren anılan banka tarafından yapılmıştı.

Adana Sarıçam 825 adet konutlarına ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız

 

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 13:23
  1. Adana Sarıçam 825 adet konutları ne zaman teslim edilecek?

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