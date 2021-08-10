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Ekonomi TOKİ açık arttırma güncel | TOKİ arsa satışı 2021
Ekonomi

TOKİ açık arttırma güncel | TOKİ arsa satışı 2021

TOKİ arsa fiyatları 2021 | Ankara ve İstanbul başta olmak üzere 21 ilde 263 arsa açık artırmayla satışa sunuldu. Peki, TOKİ açık artırma nasıl başvuru yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-08-10 11:57:00 -
TOKİ açık arttırma güncel | TOKİ arsa satışı 2021

TOKİ 21 ilde 263 arsa satışını açık artırmayla yapacak. Toki’nin açık artırma imkanından yararlanmak isteyenler detayları merak ediyor. Peki, TOKİ arsa fiyatları ne kadar?

TOKİ açık arttırma güncel | TOKİ arsa satışı 2021

TOKİ'den aldığı bilgiye göre, muhammen bedeli 3 milyar 962 milyon 5 bin 352 lira olan, toplam 2 milyon 6 bin 491 metrekare büyüklüğündeki Ankara, Adana, Afyonkarahisar, Balıkesir, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Elazığ, Gaziantep, Giresun, İstanbul, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Niğde, Şanlıurfa, Sivas ve Van'da bulunan 263 arsa açık artırmayla satılacak.

Açık artırma, 26 Ağustos Perşembe 10.30 ve 27 Ağustos 2021 Cuma 10.30 saatlerinde iki ayrı oturum halinde yapılacak.

Oturumlar, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul hizmet binasında gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten de "www.emlakyonetim.com.tr" adresinden teklif verilebilecek.

Alıcılar, konut, ticaret, sanayi, özel sağlık tesis alanı, sanayi tesisi akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara yüzde 25 peşinat, 60 ay vade ile sahip olabilecek. Ayrıca arsalar KDV'den muaf şekilde satılacak.

26 Ağustos 2021 Perşembe günü saat 10.30'da yapılacak açık artırmada, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Çanakkale, Edirne ve Çorum'da bulunan arsalar, 27 Ağustos 2021 Cuma günü saat 10.30'daki açık artırmada ise Ankara, Adana, Afyonkarahisar, Konya, Malatya, Niğde, Sivas, Van, Erzincan, Elazığ, Gaziantep ve Giresun'da bulunan arsalar satılacak.

Satışa sunulan arsalar arasında Adana Sarıçam'da konut ve ticaret alanı, Ankara'da konut, ticaret ve sanayi depolama alanı, Diyarbakır'da konut, Edirne'de ticaret ve konut, Giresun'da konut, yol, ticaret ve kreş, Kocaeli'de sanayi, Konya'da et ve süt entegre, konut, ticaret, Şanlıurfa'da özel sağlık ve eğitim alanları yer alıyor.

Ayrıca İstanbul Arnavutköy'de Sanayi tesisi, Başakşehir'de konut dışı kentsel çalışma, Sancaktepe'de akaryakıt ve servis, Tuzla'da özel sağlık tesisi, lojistik tesis alanları da bulunuyor.

Satışa ilişkin detaylı bilgiye "toki.gov.tr" ile "emlakyonetim.com.tr" internet adreslerinden veya "444 86 54" numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

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