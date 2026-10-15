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'Helal olsun lan sana' diyen Nihat Kahveci hezimeti yorumladı!

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'Helal olsun lan sana' diyen Nihat Kahveci hezimeti yorumladı!

Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin Aston Villa'ya 6-0 mağlup olduğu maçı değerlendirdi. Kahveci, sarı-lacivertlilerin milli futbolcusuna ayrı parantez açtı.

#1
Foto - 'Helal olsun lan sana' diyen Nihat Kahveci hezimeti yorumladı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Aston Villa'ya 6-0 mağlup oldu. Kontraspor YouTube kanalında maçı değerlendiren Nihat Kahveci, sarı-lacivertlilerin milli futbolcusundan övgüyle bahsetti.

#2
Foto - 'Helal olsun lan sana' diyen Nihat Kahveci hezimeti yorumladı!

"Yemin ediyorum böyle olmaz. Geçen seneki Aston Villa'ya iç sahada ilk yarı iyi oynamış Aston'a ikinci yarı akıyorsun ki bu kadrodan daha kötü kadroyla.

#3
Foto - 'Helal olsun lan sana' diyen Nihat Kahveci hezimeti yorumladı!

Oğuz! (Alkışlıyor) Helal olsun lan sana vallahi helal olsun! 10 maç ilk 11 oynatırım peş peşe bugün tek başına oynadı."

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