'Helal olsun lan sana' diyen Nihat Kahveci hezimeti yorumladı!
Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin Aston Villa'ya 6-0 mağlup olduğu maçı değerlendirdi. Kahveci, sarı-lacivertlilerin milli futbolcusuna ayrı parantez açtı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin Aston Villa'ya 6-0 mağlup olduğu maçı değerlendirdi. Kahveci, sarı-lacivertlilerin milli futbolcusuna ayrı parantez açtı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Aston Villa'ya 6-0 mağlup oldu. Kontraspor YouTube kanalında maçı değerlendiren Nihat Kahveci, sarı-lacivertlilerin milli futbolcusundan övgüyle bahsetti.
"Yemin ediyorum böyle olmaz. Geçen seneki Aston Villa'ya iç sahada ilk yarı iyi oynamış Aston'a ikinci yarı akıyorsun ki bu kadrodan daha kötü kadroyla.
Oğuz! (Alkışlıyor) Helal olsun lan sana vallahi helal olsun! 10 maç ilk 11 oynatırım peş peşe bugün tek başına oynadı."
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