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TOKİ 32 ilde 242 arsayı satışa sundu

TOKİ, İstanbul, Ankara, Diyarbakır ve Muğla’nın da aralarında olduğu 32 ilde toplam 2 milyon 198 bin 188 metrekare büyüklüğündeki 242 arsayı satışa sundu.

28 Mart 2019 Perşembe 10:26
TOKİ 32 ilde 242 arsayı satışa sundu

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul, Ankara, Diyarbakır ve Muğla’nın da aralarında olduğu 32 ilde toplam 2 milyon 198 bin 188 metrekare büyüklüğündeki 242 arsayı satışa sundu. Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bitlis, Burdur, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, Isparta, İstanbul, Karabük, Karaman, Kırşehir, Kocaeli, Mardin, Mersin, Muğla, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Yalova ve Yozgat illerinde toplam 2 milyon 198 bin 188 metrekare büyüklüğünde 242 arsa satışa sunuldu. Toplam muhammen bedeli yaklaşık 1 milyar 110 milyon lira olan arsalar açık artırma yöntemiyle satılacak. Arsaların nitelikleri konut, gelişme konut, ticaret, turizm tesis, özel eğitim, özel sağlık, rehabilitasyon merkezi, konut dışı kentsel çalışma, sosyal ve kültürel tesis, akaryakıt istasyonu, küçük sanayi sitesi, sanayi ve imarlı arsalar şeklinde belirlendi.

Müzayede, TOKİ’nin Ankara ve İstanbul’daki merkezlerinde 28 Mart Perşembe günü saat 13.30’da yapılacak ve internetten canlı yayımlanacak.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 10:26
  1. Karabük
  2. Yalova
  3. Karaman
  4. Yozgat
  5. Şanlıurfa
  6. Trabzon
  7. Tekirdağ
  8. Sivas
  9. Muğla
  10. Mardin
  11. Kocaeli
  12. Kırşehir
  13. İstanbul
  14. Mersin
  15. Isparta
  16. Hatay
  17. Gümüşhane
  18. Gaziantep
  19. Eskişehir
  20. Erzincan
  21. Elazığ
  22. Diyarbakır
  23. Çorum
  24. Çankırı
  25. Burdur
  26. Bitlis
  27. Balıkesir
  28. Antalya
  29. Ankara
  30. Amasya
  31. Ağrı
  32. Afyon
  33. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)
  34. arsa satış

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