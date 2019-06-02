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TOKİ 240 iş yeri ile 69 konutu satışa çıkardı

TOKİ, 20 Haziran Perşembe günü 22 ildeki 240 iş yeri ile 11 ildeki 69 konutu açık artırma yöntemiyle satışını gerçekleştirecek.

02 Haziran 2019 Pazar 11:34
TOKİ 240 iş yeri ile 69 konutu satışa çıkardı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 22 ildeki 240 iş yeri ile 11 ildeki 69 konutu açık artırma yöntemiyle satışa sundu.

20 Haziran Perşembe günü kurumun Ankara Bilkent’teki merkez binasında ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda iş yeri ve konut satışa sunulacak.

Konutlar için saat 11.00’de, iş yerleri için saat 14.00’te yapılacak açık arttırmaya “www.emlakyonetim.com.tr” internet adresi üzerinden de teklif verilebilecek.

Alıcılar, Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Bitlis, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Iğdır, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Kütahya, Malatya, Muş, Samsun, Tekirdağ, Tokat, Trabzon ve Van’da satışa sunulan iş yerlerine yüzde 10, yüzde 15, yüzde 25 ve yüzde 50 peşinatla 60, 120, 180 ay vadeyle sahip olabilecek.

Ayrıca, Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Bursa, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Manisa, Sivas ve Şanlıurfa’da satışa sunulan konutlar yüzde 25’i peşin 120 ay vade; Ankara Kuzey Kent Projesi’nde satışa sunulan 11 konut yüzde 10’u peşin 96 ay vade, yüzde 15’i peşin 108 ay vade ve yüzde 25’i peşin 120 ay vade seçenekleriyle alınabilecek. Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri, Türkiye Halk Bankası AŞ ve T.C. Ziraat Bankası AŞ tarafından yürütülecek, başvurular ve teminatlar anılan bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek.

Öte yandan, açık artırma gününde de başvuru alınacak.

Ayrıntılı bilgiye “www.toki.gov.tr” ile “www.emlakyonetim.com.tr” internet adreslerinden ve “444 86 54” numaralı telefondan ulaşılabilecek.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 11:34
  1. Iğdır
  2. Van
  3. Şanlıurfa
  4. Trabzon
  5. Tokat
  6. Tekirdağ
  7. Sivas
  8. Samsun
  9. Muş
  10. Kahramanmaraş
  11. Manisa
  12. Malatya
  13. Kütahya
  14. Konya
  15. Kırşehir
  16. Kayseri
  17. Hatay
  18. Gaziantep
  19. Eskişehir
  20. Diyarbakır
  21. Bursa
  22. Bitlis
  23. Antalya
  24. Amasya
  25. Afyon
  26. Adıyaman
  27. Adana
  28. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)
  29. Ankara Bilkent
  30. TOKİ İstanbul Hizmet Binası
  31. T.C. Ziraat Bankası AŞ
  32. Türkiye Halk Bankası AŞ
  33. açık artırma

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