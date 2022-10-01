Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılı açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ projelerine ilişkin de konuştu. Peki, 1 milyon arsa satışı ne zaman başlayacak?

TOKİ 1 milyon arsa projesi başvuruları ne zaman?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “TOKİ ile 1 milyon 170 bin konut ürettik. 3 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. Deprem ülkesi olan ülkemizde 12 milyon vatandaşımızı güvenli konutlara kavuşturduk. 350 bin konutun dönüşümü devam ediyor. 250 bin sosyal konutun, 100 bin konut arsasının inşasına başlıyoruz. Konut amaçlı arsa üretimini 1 milyona çıkaracak bir hazırlığın içindeyiz” dedi.

1 milyon arsa satışına ilişkin olarak önümüzdeki günlerde detayların açıklanması bekleniyor.