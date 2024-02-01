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Yerel Tokat'ta yola çıkan köpek kazaya neden oldu: Beş yaralı!
Yerel

Tokat'ta yola çıkan köpek kazaya neden oldu: Beş yaralı!

Yeniakit Publisher
2024-02-01 17:39:00 -
Tokat'ta yola çıkan köpek kazaya neden oldu: Beş yaralı!

Tokat'ın Zile ilçesinde, sürücüsünün köpeğe çarpmamak için ani fren yaptığı otomobil, refüje çarpıp devrildi. Kazada, 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Tokat'ın Zile ilçesinde, sürücüsünün köpeğe çarpmamak için ani fren yaptığı otomobil, refüje çarpıp devrildi. Kazada, 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza, dün akşam Zile- Çekerek kara yolunda meydana geldi.

Yola çıkan köpeğe çarpmamak için ani fren yapan Sefa Avcı'nın (19), 60 ACL 858 plakalı otomobili, kontrolden çıkıp refüje vurarak devrildi. Kazada, sürücü Sefa Avcı ile yanındaki Ömer Pekuz (17), Deniz Ceber (19), Mehmet Babur (17) ve Ahmet Arık (19) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazaya neden olan köpeğin ise yara almadığı belirtildi.

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