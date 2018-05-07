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Tokat'ta tır ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Tokat'ta yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda tır ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 22:38
Tokat'ta tır ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Tokat-Artova karayolu Boyunpınarı köyü mevkiinde Yunus Özgenç idaresindeki pikap ile karşı yönden gelen Mürsel Çubukçu idaresindeki 55 AHB 95 plakalı tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle şarampole savrulan pikabın sürücüsü Özgenç olay yerinde hayatını kaybetti. Tır sürücüsünün hafif sıyrıklarla atlattığı kazada pikapta bulunan Oğuz Özgenç ile Abdullah Çat da yaralandı. Yaralılar ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırılırken, Özgenç’in cenazesi de olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından hastane morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 22:38
  1. Tokat
  2. tokat
  3. kaza
  4. yağmur

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