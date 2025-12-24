  • İSTANBUL
Tokat'ta silahlar konuştu! 2 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Tokat’ta silahlar konuştu! 2 kişi hayatını kaybetti

Tokat’ta husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavga kanlı bitti. Olayda iki kişi hayatını kaybederken, 1 kişinin yaralandı.

Tokat’ın Kemalpaşa köyünde husumetli iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olay, Kemalpaşa köyünde meydana geldi.

 

İddiaya göre, aralarında husumet bulunan A.G. (26) ve Ş.G. (22) ile Rıza Aslan Genç (14), Yiğit Genç (30) ve E.Y. (17) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.G. ve Ş.G. silah kullandı. Olayda Rıza Aslan Genç ile Yiğit Genç ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Rıza Aslan Genç ve Yiğit Genç hayatını kaybetti.

 

 

Olayda yaralanan E.Y.’nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayın ardından jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

