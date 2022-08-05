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Aktüel Tokat’ta otomobil takla attı: Yaralılar var
Aktüel

Tokat’ta otomobil takla attı: Yaralılar var

Tokat’ta otomobilin takla atarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-05 19:08:00 -
Tokat’ta otomobil takla attı: Yaralılar var

Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat Turhal kara yolu Kayaören köyü yakınlarında meydana geldi.

E.U (60) idaresindeki 60 YC 811 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Tavanın üzerine ters dönen otomobilde bulunan sürücü ile birlikte 5 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

 

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