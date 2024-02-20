Tokat'ta kurulacak! Tarihi yeni dev adım: Türkiye'nin enerjisi üretilecek! Türkiye'den yeni büyük sürpriz

Ordu İl Müdürlüğünden yapılan açıklama şöyle;

Ordu ve Tokat İlleri, Aybastı ve Reşadiye İlçeleri, Keteneği, Hebüllü, Çakraz, Cimitekke Köyleri ve Uzundere Köyü Mevkiinde, Zerocarbon Enerji Üretim A.Ş. tarafından yapılması planlanan “R3-Tokat-1 Rüzgar Enerji Santrali (13 Adet Türbin 40 MWm/40 MWe) Projesi” ile ilgili nihai edilen ÇED Raporu Halkın görüş ve önerileri alınmak üzere 10 (on) takvim günü Müdürlüğümüzde halkın görüşlerine açılmıştır. ÇED Raporunu incelemek isteyenler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında veya Müdürlüğümüzde duyuru tarihinden itibaren raporu inceleyerek proje hakkında Bakanlığa veya Valiliğe görüş bildirebilirler.