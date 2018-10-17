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Tokat'ta korku dolu anlar! Benzin dolu bidonla kendisini araca kilitledi

İki köy arasında bir süredir devam eden anlaşmazlık yüzünden yolsuz kalan köylülerden Musa Bal, benzin dolu bidonla kendisini pikaba kilitleyerek eylem yaptı.

17 Ekim 2018 Çarşamba 13:58
Tokat'ta korku dolu anlar! Benzin dolu bidonla kendisini araca kilitledi

Tokat merkeze yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Dedeli köyünden geçerek Yelpe köyüne giden yol, mera anlaşmazlığı sonrasında iki köy arasında soruna neden oldu. Yelpe köylüleri yaşanan gerginlik nedeniyle Dedeli köyü yolundan geçemezken, Gümenek köyü üzerinden ulaşım sağlanmaya başladı. Köy sakinlerinden Mustafa Kasın ise yolun tapulu arazisinden geçmesi nedeni ile kamulaştırma yapılmadığı için demir kapı yaptırarak yolu kapattı. Kapının anahtarı ise köye öğrenci getiren servis sürücülerine verildi. Köy sakinlerinin tepkileri üzerine üçüncü bir yol güzergahı belirlenerek İl Özel İdaresi tarafından çalışma başlatıldı. Gümenek köylülerinin mahkemeye başvurması sonucu ise İstinat Mahkemesi kamulaştırma yapılmadan yolda çalışma yapılamayacağı kararı vermesi üzerine çalışmalar durdu. Yarım kalan yoldan geçemeyen yolsuz kalan köylüler ise 3 yolun kesiştiği alanda eylem yaptı.

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ARACA KENDİNİ KİLİTLEDİ

Köy halkından çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Musa Bal, bir bidon benzin alarak kendisini pikap aracına kilitleyerek yakacağını söyledi. Olay yerine sağlık ekipler, Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri ile birlikte İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Araç içerisinde sürücü koltuğuna oturarak bir elinde çakmak diğer elinde benzin bidonu ile eylem yapan Musa Bal’ı Merkez ilçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ali İhsan Kurtulan, ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 2 saat süren ikna çabaları ve yakınlarının araya girmesi ile Bal, eylemine son verdi. Jandarma ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürülen Bal, ”Ben bu işi bıraksam da bırakmasam da yolu yapmayacaklar. 100 hanelik köy şuan yolsuz kalmış durumda. Dedeli köylüleri oradan yola koymuyor, Gümenek köylüleri bu taraftan yol vermiyor. Şu anda gideceğimiz yol yok. Benim engelli çocuğum var doktora götüremiyorum” dedi.

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'YA KÖYÜ SATACAĞIZ, YA DA BURADAN DEVLETİMİZ YOL AÇACAK'

Yelpe Köyü Muhtarı Şevki Çelik ise kamulaştırma yapılarak biran önce yollarının açılmasını beklediklerini kaydetti. Dedeli ile Gümenek köyünden geçerek köylerine gelen yolların kendilerine kapatıldığını ifade eden Çelik, “Kış geliyor kar yağınca ne yapacağız. Ya köyü satacağız, ya da buradan devletimiz bir yol açacak. İki köy yoldan bizi geçirmiyorlar. Diğer bir yolda başlayan çalışmalar ise mahkeme kararı ile durduruldu. Üçüncü yolun kamulaştırma bitene kadar kumlanarak açılmasını istiyoruz” diye konuştu. Köy halkının da yol nedeniyle yaşadıkları sorunları dile getirerek 4 yıldır yaşadıkları soruna çözüm bulunmasını istedi.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 13:58
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