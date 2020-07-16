Tokat'ta KKKA hastalığı teşhisiyle 8 kişi tedavi görüyor
TOKAT (AA) - Tokat'ta 8 kişi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisiyle hastanede tedavi ediliyor.
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine nisan sonundan itibaren KKKA hastalığı şüphesiyle 80 kişi başvurdu.
Bunlardan bazıları ayakta tedavi edilip evine gönderilirken, bazıları da yatarak tedavi gördü.
Bir kişinin KKKA hastalığından geçen aylarda hayatını kaybettiği hastanede, 8 kişinin tedavisi ise sürüyor.