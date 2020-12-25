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Aktüel Tokat'ta kayıp olarak aranan kişinin öldürüldüğü belirlendi
Aktüel

Tokat'ta kayıp olarak aranan kişinin öldürüldüğü belirlendi

Yeniakit Publisher
2020-12-25 20:55:13 -
Tokat'ta kayıp olarak aranan kişinin öldürüldüğü belirlendi

TOKAT (AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde kayıp olarak aranan kişinin öldürüldüğü ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, ailesinin kayıp ihbarı üzerine 22 Aralık'tan bu yana aranan Ramazan Aslan'ın (35) son olarak bir otomobile bindiği belirlendi.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu Aslan'ın bindiği aracın Nurullah D'ye (28) ait olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan Nurullah D'nin, birlikte hayvan pazarı yakınlarına gittiklerini, aralarında çıkan tartışma sonucu tabancayla Aslan'ı öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Nurullah D'nin ifadesi doğrultusunda Aslan'ın cesedi, Kaleboğazı mevkisinde çalılıklar arasında bulundu.

İncelemenin ardından Aslan'ın cesedi, otopsi için Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


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