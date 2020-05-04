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Aktüel

Tokat’ta kaybolan kadından 4 gündür haber alınamıyor

Tokat’ın Almus ilçesinde kayıp olarak aranan Alzheimer hastası kadından 4 gündür haber alınamıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 13:06:11 -
Tokat’ta kaybolan kadından 4 gündür haber alınamıyor

Tokat’ın Almus ilçesinde kayıp olarak aranan Alzheimer hastası kadından 4 gündür haber alınamıyor.


Almus ilçesine bağlı Karadere köyünde yaşayan evli ve 4 çocuk annesi, Alzheimer hastası Ayşe Savdıç’tan evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Yakınlarının çevrede yaptıkları arama çalışmalarında bir sonuç alınamayınca jandarmadan yardım istendi. Bölgeye sevk edilen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ormanlık alanlarda, dere yataklarına arama çalışması başlattı. Yaklaşık 4 gündür devam eden çalışmalara Samsun’dan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri de katıldı. Almus Barajı ve çevresinde aramalarını yoğunlaştıran ekipler bir bulguya ulaşmaya çalışıyor.

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