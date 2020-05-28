  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Tokat’ta karantina uygulanan köy ve mahalle kalmadı

Tokat’ın Turhal ilçesine bağlı Derbentçi köyündeki korona virüs riski nedeniyle uygulanan karantina tedbiri kararı kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 18:24:29 -
Tokat’ta karantina uygulanan köy ve mahalle kalmadı

Tokat’ın Turhal ilçesine bağlı Derbentçi köyündeki korona virüs riski nedeniyle uygulanan karantina tedbiri kararı kaldırıldı.


Turhal Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada; 14 Mayıs 2020 tarihinde karantinaya alınan Derbentçi köyünde karantina uygulamasının kaldırıldığı bilgisine yer verildi. Yapılan açılamada ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 28 Mayıs 2020 tarihi 23.00’den itibaren karantina uygulamasının sonlandırılmasına karar verildiği bildirildi. Derbentçi köyündeki karantina uygulamasının kaldırılması ile birlikte il genelinde karantina uygulanan köy ve mahalle kalmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı