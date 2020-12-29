Tokat'ta itfaiye aracı devrildi: 2 yaralı
TOKAT (AA) - Tokat'ta itfaiye aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Gezirlik Mahallesi Naci Özen Caddesi'nde, Tokat Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü bahçesindeki güvenlik kamerasının tamiri sırasında, Muzaffer Kibar idaresindeki 60 AZ 820 plakalı itfaiye aracı manevra yaparken binanın yanındaki boşluğa devrildi.
Sürücü ile itfaiye aracının sepetinde bulunan bilgi işlem görevlisi Ahmet Eker yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.