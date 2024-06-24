  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Tokat'ta iki aile arasında ki su kavgası kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı
Yerel

Tokat'ta iki aile arasında ki su kavgası kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2024-06-24 11:32:13 - 2024-06-24 11:32:13

Tokat'ta iki aile arasında çıkan su tartışmasında 1 kişi öldü 1 kişi de yaralandı.

Tokat'ta su meselesi yüzünden iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Niksar ilçesine bağlı Umurlu köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Erdoğan Y. su meselesi yüzünden komşusu Selahattin Türk ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Erdoğan Y., av tüfeği ile komşusu Selahattin Türk ve Esme Türk'e ateş açtı. Niksar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Esme Türk hayatını kaybederken, ağır yaralanan eşi Selahattin Türk ise Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Zanlı Erdoğan Y., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tarla kavgasında hayatını kaybeden 2 kişi toprağa verildi
Tarla kavgasında hayatını kaybeden 2 kişi toprağa verildi

Aktüel

Tarla kavgasında hayatını kaybeden 2 kişi toprağa verildi


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Osmaniye'de akrabalar arasında çıkan "tarla kavgası"nda iki kişi öldü
Osmaniye'de akrabalar arasında çıkan "tarla kavgası"nda iki kişi öldü

Aktüel

Osmaniye'de akrabalar arasında çıkan "tarla kavgası"nda iki kişi öldü

Konya'da akrabalar arasında çıkan "tarla kavgası"nda iki kişi yaralandı
Konya'da akrabalar arasında çıkan "tarla kavgası"nda iki kişi yaralandı

Aktüel

Konya'da akrabalar arasında çıkan "tarla kavgası"nda iki kişi yaralandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23