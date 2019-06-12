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Tokat’ta ihracatlık kiraz hasadı başladı

Türkiye’de kiraz üretiminde önemli bir yere sahip olan Tokat’ta ihracatlık kiraz hasadı başladı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 19:09
Tokat’ta ihracatlık kiraz hasadı başladı

Türkiye’de kiraz üretiminde önemli bir yere sahip olan Tokat’ta ihracatlık kiraz hasadı başladı.


Tokat merkeze bağlı Kocacık köyünde düzenlenen tarla gününde ihracatlık kiraz hasadı yapıldı. Törende konuşma yapan Tokat Valisi Ozan Balcı, kürsüye koruması tarafından getirilen bir tabak kirazı göstererek ‘Rabbim her şeyi vermiş. Şunun güzelliğine bak, sanat harikası gibi. Rengi, kokusu güzel. Kiraz hasadında miktar olarak çok değiliz Tokat olarak ama Türkiye’nin en kaliteli, en lezzeti kirazı Tokat’ta yetiştiriliyor” diye konuştu.


Tokat’ın Türk tarımının parlayan yıldızı olduğunu ifade eden Vali Balcı, “Tokat’ı tarımın başkenti yapacağız dedik. Akdeniz’de tarım anlamındaAntalya, Mersin, Adana neyse Kuzeyde Tokat’ta bu anlama gelecek. Çok kıymetli bizim yapraklarımız var. Türkiye’de bir numara daha kalitesi yok. Şuanda 250 milyon lira civarında gelir elde ediyor çiftçimiz. İnşallah 1 milyar elde edecek. 2-3 yıl içinde asma bahçelerinin hepsini bitireceğiz Yaklaşık bir 10 bin dönüm daha dikeceğiz. Böylece asmadan çiftçimize gelir getireceğiz. Şuanda kirazda miktar anlamında bir numara değiliz ama kalite anlamında bir numarayız” dedi.


Vali Balcı, konuşmasının ardından kiraz tarlasına girerek sembolik olarak hasat yaptı. Vali Balcı, “Bu dalı tutmak çiftçiye dost olmak demek. Bu dalı tutmak tarım dostu olmak demek. Bu dal tarımın parlayan yıldızı olan Tokat’ın ifadesi” diye konuştu.


Öte yandan Tokat’ta Tarım Müdürlüğe verilerine göre; 2018 yılında 9 bin ton kiraz üretimi yapılırken şehir ekonomisine 45 milyon TL katkı sağlandığı bildirildi.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 19:09
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