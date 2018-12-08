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Tokat'ta güneş enerjisinden elektrik üretim santrali ihalesi

08 Aralık 2018 Cumartesi 11:47
Tokat'ta güneş enerjisinden elektrik üretim santrali ihalesi

ANKARA (AA) - Tokat'ın Turhal ilçesinde, güneş enerjisinden elektrik üretim santrali kurulumu yapım işi için ihaleye çıkılacağı duyuruldu.

Turhal Belediye Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Turhal'in Celal Mahallesi'nde yer alan ve mülkiyeti belediyeye ait olan yaklaşık 8 bin metrekare alana sahip kapalı pazar yeri üzerine, yap işlet ve gelir paylaşım modeliyle güneş enerjisinden elektrik üretim santrali kurulumu yapım işi için kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkılacak.

Sınırlı ayni hak kapsamında santral kurulumu için 25 yıllığına yap işlet ve gelir paylaşım modeli işinin ihalesi, 4 milyon 88 bin 800 lira muhammen bedel üzerinden ilk yedi yıl yüzde 20'den, sonraki 18 yıl yüzde 50'den az olmamak üzere artırma yapılarak ihale edilecek. Artırmalar asgari yüzde bir oranında ve katlarında olacak.

Geçici teminat miktarı, muhammen bedelin en az yüzde üçü olarak belirlenen santral ihalesi, 20 Aralık Perşembe günü saat 10.00'da Turhal Belediyesi Encümen Toplantı Odası'nda gerçekleştirilecek.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 11:47
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