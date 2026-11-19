Tokat’ta feci kaza! Kamyonet ile kamyon çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Tokat’ın Zile ilçesinde kamyonet ile kamyonun çarpıştığı feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Kaza, ilçe merkezine yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki Küçük Karayün mevkisinde meydana geldi. Ahmet Demircan (76) yönetimindeki kamyonet ile Y.D. idaresindeki kamyon çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü Ahmet Demircan olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Elif Demircan da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan kamyonetteki Y.D., O.D. ve Y.D. ile kamyon sürücüsü Y.D. ise kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.