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Aktüel Tokat'ta Erbaa Belediyesi, 1 megavatlık GES projesini hayata geçiriyor
Aktüel

Tokat'ta Erbaa Belediyesi, 1 megavatlık GES projesini hayata geçiriyor

Yeniakit Publisher
2020-12-03 15:21:48 -
Tokat'ta Erbaa Belediyesi, 1 megavatlık GES projesini hayata geçiriyor

TOKAT (AA) - Tokat'ta Erbaa Belediyesi, güneş enerji santrali (GES) kurmak amacıyla çalışma yürütüyor.

Erbaa Belediyesince Organize Sanayi Bölgesi yanındaki 17 dönümlük alana 1 megavatlık güneş enerji santrali (GES) kurulması amacıyla çalışmalar başladı.

Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, gazetecilere, uygulaenacak proje ile belediyeye gelir elde edilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Santralden elde edecekleri elektrikten fazlasını harcadıklarını ama tasarruf edecekleri parayı Erbaa'ya hizmette kullanacaklarını anlatan Karagöl, 2020'nin sonuna kadar tesisi faaliyete geçirmeyi planladıklarını belirtti.

Projenin bölgedeki en büyük GES projelerinden biri olduğuna dikkati çeken Karagöl, şunları kaydetti:

"Güneşin açısı, mevsim ve havanın kapalı olması gibi nedenlerle üretim miktarı değişiyor. Burada beklentimiz, 180 ila 200 bin liralık gelir. Kredisini kendisi ödeyen, üstüne de para kalan bir proje. İnşallah 3-4 yıllık süreçte de kendini amorti edip daha sonrasında da tamamıyla geliri belediyeye kalabilecek bir proje. Bundan sonraki çalışmalarımızda belediyenin içme suyu pompaları, hizmet binamız, diğer birimlerimize güneş panelleri koyup kendi ürettiği enerjiyle giderleri karşılama niyetindeyiz."



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