0553 313 94 23

Tokat’ta bütün köy telefonla konuşmak için tepeye çıkıyor

Köy merkezinde cep telefonlarının çekmemesi nedeniyle vatandaşlar tepeye çıkarak görüşme yapıyor.

06 Eylül 2019 Cuma 10:55
Tokat’ta bütün köy telefonla konuşmak için tepeye çıkıyor

Tokat merkeze bağlı 200 haneli Ortaören köyünde bazı bölgelerde GSM operatörlerinin şebekeleri çekmiyor. Şebekeyi bulabilmek için köylerinde yaklaşık 200 metre uzaklıktaki tepeye çıkan vatandaşlar, burada görüşme yapabiliyor. Su deposu üzerinde cep telefonları ile görüşme imkanı bulan köylülerin evlerine döndüklerinde ise telefonları şebeke dışı kalıyor. Bunun için GSM operatörlerine başvuruda bulunan köylüler, sorunlarının çözülmesini bekliyor.

Ortaören Köyü Muhtarı Mehmet Şanalır, cep telefonu ile görüşebilmek için tepeye çıkmak durumunda kaldıklarını ifade ederek, “Köyümüze baz istasyonu kurulmasını istiyoruz. Gelsin tespit etsinler, gerçekten çekiyorsa beni yalancı çıkarsınlar. 200 haneli köyde bende mağduriyet yaşıyorum. Eve gittiğimde hayattan umudumu kesiyorum. Kimseye ulaşamıyorum, kimse arayamıyor. Bu defa ‘muhtar telefonu kapattı, açmıyor’ diyorlar. Bu konuda çok rahatsız oluyorum. Ben her gün bu tepeye her saat çıkıp konuşamam ki” dedi.

Köy halkından İsmail Sezer ise esnaflık yaptığını, arayanların kendisine ulaşamadığını belirterek, “Sürekli köydeki tepeye cep telefonu ile görüşmek için çıkıyorum. Birçoğu Whatsapp’tan yazıyor, evime internet aldım. Arayan ulaşamadığı için ‘borçlusun, telefona bakmıyorsun’ diyorlar. Ekmeğimle oynuyorlar, kış ayından beri bu arıza var, yapmıyorlar. Daha önceden tüm şebekeler çekiyordu köyümüzde. Arıyoruz ilgili yerleri bakmıyorlar, boş yere fatura yatırıyoruz” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 10:55
  1. Tokat
  2. iletişim
  3. Telefon
  4. köy
  5. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kayseri’de DEAŞ üyesi bir kişi yakalandı
    1. Kayseri’de DEAŞ üyesi bir kişi..
    2. Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp..
    3. Elazığ’da FETÖ’den gözaltına alınan 4..
    4. Okulların açılıyor, seyahat sektöründe..
    5. Saç dökülmesine karşı ne yapılmalı?
    6. Denizli’de karpuz yüklü kamyonet..
    7. Odunpazarı Modern Müze kapılarını..
    8. "Şampiyonlar Ligi'ne kalarak tarih..
    9. CHP'den akaryakıt fiyatlarına..
    10. Kastamonu'da sahilde görülen flamingo..
    11. Çinlilerin kiraz ve siyah incire..
    12. Sonbaharda migren şikâyetlerini..
    13. 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası..
    14. Döşemealtı Belediyesi’nden sağlıklı..
    15. İçişleri Bakanlığı:"İç güvenlik..
    16. Rusya'nın Robot Fedor'u bu gece..
    17. Veliler “Okul Fobisi” karşısında neler..
    18. Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 3..
    19. Kartepe Belediyesi MAKS projesi..
    20. (Özel) ‘Leyla ile Mecnun’ Devlet..
    21. A Milli Takım'ın yeni futbolcusu!
    22. Haşdi Şabi'den "hava kuvvetleri kurma..
    23. Avrupa borsaları
    24. Konyaaltı Belediyesi’nden okula sıcak..
    25. Beyşehirli milli sporcu Avrupa..
    26. Albaraka Türk’e En İyi Eğitim..
    27. Karısını öldürmeye giderken yakalanıp..
    28. Muğla'da hırsızlar sonunda bunu da yaptı
    29. Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu..
    30. Sosyal medyada aranıyorlar! İhbar..
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Babacan'ın partisinde deprem! İki isim yeni partiden ayrılıyor
    Babacan'ın partisinde deprem! İki isim yeni partiden ayrılıyor
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim

    Günün Karikatürü

    6 Eylül 2019
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!