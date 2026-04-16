Tokat'ta ayakkabı hırsızı suçüstü yakalandı! Güvenlik kamerasını izleyen ev sahibi şoke oldu! Çaldığı ayakkabıları giyip böyle kaçtı!

Tokat'ta bir apartmandan ayakkabı çalan hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Gülbahar Hatun Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, apartmana giren bir şüpheli, daire önünde bulunan ayakkabıları bir süre inceledi. Bu sırada evde bulunan daire sahibi, güvenlik kamerasından tanımadığı bir kişinin ayakkabıları aldığını fark ederek dışarı çıktı. Ancak şüpheli, aldığı ayakkabıları giyerek hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan anlar apartmanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından yapılan şikâyet üzerine Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda şüphelinin N.C.Ç. olduğu tespit edilerek gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.