  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Tokat'ta arazide baygın halde bulunan 29 köpek koruma altına alındı
Aktüel

Tokat'ta arazide baygın halde bulunan 29 köpek koruma altına alındı

Yeniakit Publisher
2020-12-26 22:20:47 -
Tokat'ta arazide baygın halde bulunan 29 köpek koruma altına alındı

TOKAT (AA) - Tokat'ın Zile ilçesinde arazide baygın halde bulunan 29 köpek koruma altına alındı.

İlçeye bağlı Karayün köyü yakınlarında bir arazide baygın vaziyette bulunan 29 köpek, Zile Belediyesi görevlilerince belediyenin Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Köpekler burada koruma altına alındı.

Zile Belediyesi Kültür Müdürü Necmettin Eryılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köpekleri gören vatandaşların jandarmaya haber verdiğini söyledi.

Belediye yetkililerinin hemen bölgeye gittiğini belirten Eryılmaz, "Görevlilerimiz tarafından köpekler hemen merkezimize getirildi. Burada tedavi altına alınan köpekler kendine geldi. Köpeklerin bırakıldığı yerdeki güvenlik kameraları jandarma tarafından incelenecek ve bunu yapanlar bulunacaktır." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Esed’in kalleş saldırısı sonrası acı haber geldi
Dünya

Esed’in kalleş saldırısı sonrası acı haber geldi

Suriye'deki eli kanlı Beşşar Esed rejiminin Hama kentine gerçekleştirdiği kalleş saldırıda hayatını kaybeden sivillerin sayısının 5'e yüksel..
Cumhurbaşkanı Erdoğan altın müjdesini açıkladı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan altın müjdesini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile Ankara Gölbaşı Şehir Geçişi Açılış Töreni'ne katıldı. Burada açı..
Akşener-Demirtaş kahvaltısı ‘download!’ İP’in ‘ülkücü’ geçinen ismi de ‘serbest kalsın’ dedi
Siyaset

Akşener-Demirtaş kahvaltısı ‘download!’ İP’in ‘ülkücü’ geçinen ismi de ‘serbest kalsın’ dedi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, AİHM'nin PKK'lı Selahattin Demirtaş hakkında verdiği skandal kararı destekleyerek, terö..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay