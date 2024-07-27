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Yerel Tokat’ta akılalmaz kaza! Freni boşalan traktör yolu birbirine kattı
Yerel

Tokat’ta akılalmaz kaza! Freni boşalan traktör yolu birbirine kattı

Yeniakit Publisher
2024-07-27 13:58:57 - 2024-07-27 13:58:56

Tokat'ta freni boşalan buğday yüklü traktör araçlara çarparak durabildi.

Kaza 11.00 sıralarında GOP bulvarı üçgen kavşakta meydana geldi. Sivas istikametinden merkeze doğru ilerleyen S.A. yönetimindeki 60 BG 914 plakalı traktör iddiaya göre frenini boşalması nedeniyle duramadı. 4 araca vuran traktör bir aracın da üstüne çıkarak durabildi. Kazada traktör sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle traktör römorkunda bulunan buğdaylar yola saçıldı. Tokat Belediyesi Temizlik Müdürlüğü ekipleri yola dökülen buğdayları temizledi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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