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Tokat’ta aile arasında silahlı kavga: 2’si kadın 3 yaralı

Tokat’ın Niksar ilçesinde aile fertleri arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2’si kadın 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 00:03:33 -
Tokat’ta aile arasında silahlı kavga: 2’si kadın 3 yaralı

Tokat’ın Niksar ilçesinde aile fertleri arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2’si kadın 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Kuyucak Mahallesi Yunusemre Sokak’ta aile bireyleri arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Bıçak ve silahın kullanıldığı kavgada T. K. (35) tabanca ile açılan ateş sonucu yaralanırken, ablası C.D. (37) ile kızı G.D. de bıçakla yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan T.K., Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.


Olayda dayıları, anneleri ve kız kardeşlerini yaraladığı öne sürülen C.D. ve A.D., Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve jandarma ekiplerinin ortak çalışması ile yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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