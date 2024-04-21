Tokat’ta 4.1 büyüklüğünde deprem

İlk incelemelere göre, sarsıntının herhangi bir olumsuz duruma yol açmadığı bildirildi. Bu tür depremler, bölgede yaşayan insanlar arasında endişeye neden olabilir, ancak önemli bir zarar veya hasar oluşmadığı için rahatlama da sağlayabilir.

Yetkililer, deprem riskine karşı vatandaşların dikkatli olmalarını ve gerekli önlemleri almalarını önermektedir.

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