Tokat’ta 4.1 büyüklüğünde deprem
Tokat'ın Turhal ilçesinde saat 15.03'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini belirten AFAD'dan alınan bilgilere göre, deprem yerin 12.4 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
İlk incelemelere göre, sarsıntının herhangi bir olumsuz duruma yol açmadığı bildirildi. Bu tür depremler, bölgede yaşayan insanlar arasında endişeye neden olabilir, ancak önemli bir zarar veya hasar oluşmadığı için rahatlama da sağlayabilir.
Yetkililer, deprem riskine karşı vatandaşların dikkatli olmalarını ve gerekli önlemleri almalarını önermektedir.
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