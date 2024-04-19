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Gündem Yozgat'ta 200'ün üzerinde ev ve ahır hasar gördü!
Gündem

Yozgat'ta 200'ün üzerinde ev ve ahır hasar gördü!

Yeniakit Publisher
2024-04-19 00:45:00 - 2024-04-19 00:58:20
Yozgat'ta 200'ün üzerinde ev ve ahır hasar gördü!

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem, Yozgat'ta da hissedildi.

Deprem, Tokat'ın Sulusaray ilçesinde saat 18.11'de meydana geldi. Sarsıntı, Yozgat merkez ve ilçelerinde de hissedildi. Özellikle Kadışehri ilçesinde ve köylerinde hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Kadışehri ilçesine bağlı Gümüşsu, Elmalı Çiftliği, Halı köy ve Yeltenli köylerinde deprem nedeniyle evlerde ve ahırlarda hasar oluştu.

Evleri zarar gören vatandaşlar geceyi evlerinin bahçelerinde geçirirken jandarma ekipleri de artçı sarsıntıların devam ettiğini belirterek evlere girilmemesi uyarısında bulunuyor.

Öte yandan edinilen son bilgilere göre deprem sebebiyle Yozgat'ın ilçelerinde 200'ün üzerinde ev ve ahırda hasar meydana geldi.
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