Tokat'ın Niksar ilçesinde Melikgazi Kabristanlığında korkutan yangın

Melikgazi Mahallesi Talihtepesinde bir kişi mezarlık etrafındaki otları temizlemek için ateş yaktı. Bir anda büyüyen alevler çevreye sıçradı. Durumun itfaiyeye bildirilmesiyle birlikte Niksar Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait itfaiyeler yangınyerine intikal ederek alevleri büyümeden söndürdü.

İtfaiye ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.