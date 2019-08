Tokat’ta belediye ve sivil toplum örgütleri başlattıkları ’Tokat’ı sev, Tokat’ta üret, Tokat’ta tüket’ kampanyasıyla şehirde yaşayan insanları kentte alışveriş yapmaya davet etti.

Tokat Belediyesi ve Tokat Sivil Kalkınma Platformu (TOSKAP) işbirliğiyle Tokat’ı sev, Tokat’ta üret, Tokat’ta tüket kampanyası başlatıldı. Tarihi Taşhan’da yapılan kampanya tanıtımına, Tokat Valisi Dr Ozan Balcı Tokat Belediye Başkanı Dr Eyüp Eroğlu ile TOSKAP’ı temsilen Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dr Ali Çelik, Tokat Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Fehmi Çankaya ve Tokat Esnaf ve Sanatkarları Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Hamdi Aydoğan katıldı.

Başkan Çelik: "Krizler zaman zaman fırsata da dönüşebilir"

Kampanyanın kentteki ekonominin iyileştirilmesine ciddi katkı sağlayacağına inandıklarını söyleyen Tokat TSO Başkanı Dr Ali Çelik, "Toplumların bu tür krizlerden çıkışı için oturup bir takım ciddi, yapısal, sağlıklı, ileriye dönük kararlar alması lazım. Biz de şehri yöneten insanlar olarak hep birlikte kafa kafaya verdik. Öncelikle bu kadar yerel, milli rezervi, değeri olan bir şehrin bu tür krizlerden bu kadar çabuk etkilenmemesi gerektiğini düşündük. Yani bizim aslında bizim rezervimiz var, imkanımız var ama bunları kullanamıyoruz, değerlendiremiyoruz. Yapısal sorunlarımız var ya da dokusal sorunlarımız var, kendi içimizde bir takım üretimi, çalışmayı, birlikteliği arttıracak eksikliklerimiz var diye düşündük. İşin temelde psikolojisinden başladık. Sizlere de bugün tanıtımını yaptığımız bu kampanya ile bunu duyuracağız. Aslında krizler zaman zaman toplumlar için bir fırsata da dönüşebiliyor. Bunu kabul etmemiz lazım. Geçmişte istikametimizi yanlış yönlendirmiş olduğumuz bir takım suni sektörlerde yaşanan olumsuzluklar, bizim gerçekte olmamız gereken yerlere bizi götürebilir. O yüzden oturup hep birlikte bir takım kararlar almamız lazım" diye konuştu.

"New York’ta, Paris’te, İstanbul’da, Amsterdam’da olan Tokat’ta da var"

Türkiye’de ya da dünyanın her hangi bir yerinde olan ürünlerin Tokat’ta da olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Av Eyüp Eroğlu, vatandaşlara tüketimlerini kendi şehirlerinde yapmaları çağrısında bulundu. Başkan Eroğlu, "Tokat’ı sev! Evet önce Tokat’ı sevmek gerek. Ardından Tokat’taki değerlere sahip çıkmak gerek. Tokat’ta üretmek, Tokat’ta tüketmek çok önemli kavramlar. Bunun hem altının çizilmesi, hem de içinin doldurulması çok büyük önem arz ediyor. Arzu ettiğimiz husus şu. Başta esnaflarımızdan başlamak üzere her birimizi günlük hayatında bir takım ihtiyaçları var. Gıda ihtiyacımız var, giyecek ihtiyacımız var, kullandığımız eşyalarla ilgili bir çok ihtiyaçlarımız var. Bu ihtiyaçlardan hepsi Tokat’ta mevcut. Tokat’ta olmayıp da İstanbul’da Ankara’da olan veya İstanbul’da Ankara’da, İzmir’de, New York’ta, Amsterdam’da, Paris’te olup da burada olmayan bir şey var mı soruyorum? Yok! Hepsi var. Olmayan hiçbir şey yok. O zaman biz ne yapacağız? O zaman biz burada tüketeceğiz. Burada alışverişlerimizi yapmalı, burada gereksinimleri, ihtiyaçlarımızı sağlamalı ve Tokat’ın insanına, Tokat’ın esnafına bu katkıyı sağlamalıyız" ifadelerini kullandı.

"Üretimin dostuyuz"

Tokat Valisi Dr Ozan Balcı, kampanyanın sloganı olan, ’Tokat’ı sev, Tokat’ta üret, Tokat’ta tüket’ ifadesine dikkat çekerek, Tokat’ta yapılan üretimin dünyada tüketilmesinin de önemli olduğuna vurgu yaptı. Vali Balcı, "Tokat’ta üretilecek, Tokat’ta tüketilecek şuanda ama bir de inşallah dünyada da tüketirsek Tokat’ın ürünlerini o zaman Tokat’ı daha istediği seviyeye getirmiş olacağız. Eminim ki Tokat’taki güzel gelişmelerden sadece Tokat’ta yaşayan hemşerilerimiz değil, bir de dışarıda yaşayan hemşerilerimiz var. Onun da sorumluluğunu hissediyoruz. 612 bin 646 kişi Tokat’ta yaşıyor, bir o kadar da 612 bin kişi de İstanbul’da, Bursa’da, Ankara’da, İzmir’de hatta yurtdışında yaşıyor. Tokatlı hemşerilerimizin başarısıyla gurur duyan, Tokat’ta güzel gelişmeleri dört gözle bekleyen insanlarımız var. Dolayısıyla bizim sorumluluğumuz ağır. Biz üretimin dostuyuz. Çiftçinin, esnafın, hizmet sektöründe çalışanın, sanayi sektöründe çalışanın, gerek işverenlerin, gerek işçilerin dostuyuz. Üretimin dostuyuz. Yapılan iyi, güzel bütün her işi desteklemekten, onları alkışlamaktan, doğru iş yapan insanlarla beraber olmaktan, onların hayatını kolaylaştırmaktan, en azından yüreklendirmekten gurur duyuyoruz. Tekrar bu etkinliği düzenledikleri için başkanlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Yapılan kampanya tanıtımının ardından üzerinde Tokat’ı sev, Tokat’ta üret, Tokat’ta tüket yazan stickerlar protokol üyeleri tarafından Tokatlı esnafların işyerlerinin camlarına yapıştırıldı.